Ikonikus hely, méltó sír a francia mozi, s a francia nemzet 88 évesen elhunyt büszkeségének Párizs legrégebbi, középkori, a Quartier Latin-ben található temploma. Nemrég, 2020-ban itt temették Juliette Grécót is. Most itt helyezik végső nyugalomra A kifulladásig, A profi, a Cartouche, az Egy asszony meg a lánya és mintegy nyolcvan film legendás sztárját. A hírt Belmondo ügyvédje és barátja, Michel Godest jelentette be.

A templomi búcsúztatásra délelőtt 11 órakor kerül sor, ezt követően szűkebb családi körben lesz a hamvasztás, mondta el az ügyvéd a francia AFP hírügynökségnek. De mivel Belmondo halálával világnagyság távozott, a francia állam is készül a búcsúztatására: az Elysée-palota kedden jelentette be, hogy az Invalidusok templomában tart nemzeti megemlékezést Belmondo tiszteletére, erre csütörtökön, délután fél ötkor kerül sor.

A nemzeti megemlékezés eredetileg a katonáknak jár, de az idők során kiterjesztették azokra a civil nagyságokra is, akik koruk meghatározó alakjai voltak, így például 2018-ban a francia sanzon egyik atyjára, Charles Aznavourra.

A megemlékezés módját az Élysée-palota határozza meg a mindenkori protokoll szerint, a családdal történő egyeztetések alapján, melyek jelenleg is zajlanak. Akár a politika, akár a kulturális élet nagyjai lesznek jelen, a rajongóknak is fenntartanak ezer széket, azoknak, akik személyesen szeretnének Belmondótól búcsút venni. (A Covid-járványba kis híján belepusztult Franciaország a jelenlegi gyakorlat szerint csak oltási igazolvánnyal rendelkezőket enged be az eseményre). A megemlékezésen két óriás kivetítőt is elhelyeznek, azokról is lehet követni a francia állam búcsúját.

Belmondo halálával Franciaország egy ismerős, családi figuráját vesztette el, aki a tehetség, a vakmerőség és a gondtalanság megtestesítője volt – írja a francia napilap, a Le Soir.

Gyászba borult a calvadosi Villerville is, ahol a Majom a télben (Un singe en hiver) című filmet forgatták. A falusi gyerekek, akik együtt szerepeltek Belmondóval a filmben, és azóta a falu öregjei lettek, úgy tekintik, a francia sztárral egy ment el közülük − nyilatkozta a Villerville-i polgármester. A közeli Tigreville-ben a tengerparti homokba is bevésték: Adieu Belmondo, ezt a város Twitter bejegyzésében látni.

A hozzátartozók és barátok Belmondót az utolsó hetekben már nagyon fáradtnak látták, és úgy nyilatkoztak, szép csendesen ment el. A pályatárs és rivális Alain Delon egyenest megsemmisülve érezte magát a hír hallatán. A két sztár, noha kisebb feszültségek adódtak pályájuk során, mindig is nagy tisztelettel és barátsággal tekintett egymásra.

Néhány hete már számítottunk a halálára – vallotta meg Delon az Europe 1 rádiócsatornának.

Össze vagyok törve, egy barátot veszítettem el. Hatvan éve ismertük egymást, együtt dolgoztunk és annyira közel voltunk egymáshoz. Fel vagyok kavarva. Mindketten a francia filmmel köteleződtünk el, ő is, én is, két ikon voltunk, egymás nélkül azonban nem létezünk.

Belmondo 2001-ben agyvérzésen esett át, fél évig nem tudott beszélni, de felépülése után még fellépett a színpadon, utoljára 2008-ban egy De Sica remake-ben, az Egy ember és kutyájában állt a kamera elé. A 2017-es César díjátadón már nagyon nehezen beszélt a kollégák körgyűrűjében a színpadon, de szinte tapintani lehet a feléje áradó, támogató szeretet.

A franciák nemcsak a nagy színészt, a meghatározó filmes óriást gyászolják, de Bébelt, azt az élni tudást, azt a könnyedséget, derűt és bátorságot, amit Belmondo mind a vásznon, mind az életben képviselt.

