Meg sem jelent, de már rekordokat dönt az ABBA új albuma

A legendás svéd együttes, az ABBA 35 év után áll össze ismét, valamint 39 évvel a legutóbbi lemezük után jelenik meg új albumuk november 5-én.

Bár addig még csaknem két hónap hátravan, a Voyage már most rekordokat döntöget, ugyanis a bejelentést követően, mindössze néhány nap alatt 80 ezer példányt vásároltak meg elővételben az Egyesült Királyságban – írja az Uncut.

A Universal Music UK szerint ez minden idők legnagyobb előrendelése, amellyel az ABBA letaszítja a trónról a Take That Progress és III című albumát.

A Voyage-on nyolc új dal mellett két feldolgozás is helyet kap, a Just a Notion és a Bublebee korábban csak demóváltozatban jelent meg, míg két kislemezt – Don't Shut Me Down és I Still Have Faith In You címmel – már ki is adtak.

Az együttes jövőre virtuális koncertekkel kedveskedik a rajongóknak, az első bemutató az erre a célra épített, londoni Queen Elizabeth Olympic Parkban található ABBA Arénában lesz május 27-én.