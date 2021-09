Húsz- és hetvenéves együtt táncol a Trafóban

A kredenc a pincében maradt címmel generációs táncelőadást mutat be a Trafó, ahol különböző korosztályok táncművészei lépnek együtt színpadra. Simkó Beatrix koreográfus alkotásában Krámer György és Takács Katalin színésznő is fellép.

Megváltoztat-e minket az idő? Falat épít-e idősek és fiatalok közé az öregedés? Hogy máshogy nőttünk fel, mint a nagyszüleink, más a szocializációnk, más érdekel, másként élünk, a legapróbb részletekig. Nem úgy keverjük a kávét, nem úgy mosakszunk, sétálunk, mint ők, mást jelent számunkra a kikapcsolódás, a munka, a kora reggel és a késő este. De vajon különbözik-e emiatt a valóságuk is? Ha igen, akkor hogyan tudunk mégis közel kerülni egymáshoz?

Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Trafó szeptember 28-án látható premierje, A kredenc a pincében maradt. A produkcióban a mindenki számára ismerős karakterek hétköznapi helyzetekben fedik fel azt a rést, ami a generációk között húzódik. Tánc, színház és a társművészetek eszközei keverednek az előadásban, amely arra vállalkozik, hogy hidat építsen eltérő korok, kultúrák, társadalmi csoportok szülöttei közé. Felvillannak azok a tekintetek, mozdulatok és szavak, amelyek mindannyiunk számára közösek.

A kredenc a pincében maradt azt az univerzális nyelvet kutatja, amelyet társadalmi, kulturális, generációs háttértől függetlenül mindannyian megértünk.

Azt a kommunikációs lehetőséget, amire a 21. században is olyannyira szükségünk van.

Simkó Beatrix koreográfus több generációba tartozó előadókkal – Kasza Polett, Kiss Eszter, Krámer György, Takács Katalin, Váth Máté – dolgozott együtt, akikkel a fenti kérdéseket a mozgás, a színház és a humor nyelvén dolgozzák fel.

Simkó előadásaiban nemcsak a tánc, de a társművészetek eszközeit is előszeretettel használja. Több mint tíz éve aktív szereplője a kortárstánc-szcénának, számos nemzetközi koprodukcióban dolgozott külföldön és Magyarországon egyaránt. Erős németországi jelenléte mellett munkái Európa-szerte láthatóak voltak Belgiumtól Finnországig. Jenna Jalonennel közös, Long time no see! című előadását beválogatták az Avignoni Fesztivál és az Aerowaves Fesztivál hivatalos programjába.

A szeptember 28-i előadás kísérőprogramjaként 2021. szeptember 12-én a Trafó Stúdióban egy olyan workshopon vehet részt bármely generáció képviselője, amelyen a próbafolyamat helyzetgyakorlatait végezheti el a koreográfus vezetésével.

(Borítókép: Krámer György és Takács Katalin a Kredenc a pincében maradt című előadásban. Fotó: Dömölky Dániel)