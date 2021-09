Senki nem hiszi el a csillagászoknak, hogy aszteroida csapódik a Földbe

Noha a Ne nézz fel! (Don’t Look Up) katasztrófafilmnek indul, éjfekete komédiának ígérkezik, amelynek középpontjában három csillagász áll, akiket Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio és Rob Morgan alakít. Ők hárman mindent megtesznek, hogy figyelmeztessék a világ vezetőit egy közelgő aszteroidabecsapódásra, amely véget fog vetni a földi életnek. De minden figyelmeztetésüket hárítás, közöny és bagatellizálás fogadja. Többek között az USA miniszterelnöke (Meryl Streep) és annak fia (Jonah Hill) részéről is.

A történetet Adam McKay jegyzi, a forgatókönyvíró, producer és rendező vígjátékokkal vált széles körben ismertté. A 2015-ös Nagy dobásért megkapta a legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscart, majd 2018-ban az Alelnökkel rukkolt elő, amely Oscar-jelölést hozott Christian Bale-nek Dick Cheney szerepében.

A produkció tudhat valamit, Leonardo DiCaprio ugyanis emiatt hagyta ott Martin Scorsese filmjét, a Killers of the Flower Moon főszerepét.

A Ne nézz fel!-ben számos nagy színész szerepel, a fentiek mellet például Cate Blanchett.

Itt látható a film most elkészült előzetese:

A Ne nézz fel! december 24-én debütál a Netflixen.

(Borítókép: Jelenet a Ne nézz fel! című filmből. Fotó: Niko Tavernise / Netflix)