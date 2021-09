A Csonkatorony után az Arany-palota is megújult Nagyszalontán

A nagyszalontai Arany-palotát 1912-ben azért építette az Arany János Művelődési Egyesület, hogy legyen olyan bérháza, amelynek a jövedelméből fenn tudja tartani a költő emlékére létesített gyűjteményt. Magánlakásként és üzlethelyiségként használták, 36 évig tényleg a bérleti díjból tartották fenn a múzeumot. Az államosítást követően azonban a városi könyvtárt az épület első emeletére költöztették, a földszinten pedig üzletek kaptak helyet. Az egyesület 1991 után negyed évszázadon át harcolt a visszaszerzéséért.

A Csonkatoronyban lévő Arany János Emlékmúzeumot 2017-ben, az Arany-emlékév keretében újították fel a magyar kormány 160 millió forintos támogatásából. A palotában viszont több mint 70 éve nem volt hasonló méretű felújítás: most a négy évvel ezelőtti összeg kevésnek bizonyult, ezért hozzácsaptak még 20 milliót, így összesen 180 millió forintból újították fel ezt az épületet. Az összegből kicserélték a tetőt, megújultak a belső terek, a lépcsőház, tatarozták az épületet, cserélték a nyílászárókat, megújult a víz- és csatornahálózat, valamint az elektromos és a fűtési rendszer. A padlástérben kialakítottak egy 100 fős konferenciatermet és három vendégszobát is, az épületben kiállítóteret, galériát, előadótermet és múzeumi kávézót is magában foglaló kulturális központ működik majd.

A magyarság valamennyi emlékét meg kell őrizni, mert ez a nemzet jövője – hangsúlyozta Kásler Miklós a felújított Arany-palota avatóünnepségén Nagyszalontán. Közölte:

Itt az ideje, hogy minden nemzet ismerje fel és képviselje saját értékeit és hagyományait, mert akkor a régió ismét meg tud erősödni és ki tud emelkedni.

Bukaresti kollégája, Cseke Attila azt emelte ki, hogy Románia legrégebbi magyar irodalmi múzeumának otthona újult meg, ami a partiumi és erdélyi magyarságnak, sőt az egész magyar nemzetnek öröm.

A megújulás a túlélés és a megmaradás eszköze, akarat, kitartás és közös munka kell hozzá. Ezen dolgozik Bukarestben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is

– mutatott rá Románia fejlesztési minisztere. Hozzátette, hogy 84 erdélyi magyar műemléket, köztük várakat, kastélyokat, múzeumokat és templomokat restaurálnak. De nemcsak ilyen kulturális emlékeket újítanak fel, hanem bölcsődéket és óvodákat is építenek, Nagyszalontán pedig még a kórház és az idősek gondozási központjának rendbetételé is finanszírozták.