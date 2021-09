Hámori Ildikóval és Makranczi Zalánnal indul a Spinoza Zsidó Fesztivál

Egykor cukorkagyárként működött az épület a hetedik kerület szívében, amit eredetileg pékségnek szántak, most a Spinoza Színház üzemel a falak mögött. Ám a Spinoza abban hű maradt az épület eredeti funkciójához, hogy továbbra is változatos, színes és izgalmas termékeket kínál, csupán a finomított szénhidrátot egy fokkal könnyebben emészthető (és kevésbé hizlaló) termékre, a kultúrára cserélte.

A színház céljaként azt tűzte ki zászlajára, hogy szórakoztatva tanít, megőrizve a szabad szellemet. Műsorkínálatában nem találhatók mainstream darabok, odafigyelnek a kulturális sokszínűségre, és mivel a színház a zsidó negyedben talált otthonra, így a zsidó kultúrának népszerűsítése, illetve rehabilitációja is filozófiájuk között van.

Idén 19. alkalommal rendezik meg a Spinóza Zsidó Fesztivált, ami két hétig változatos programokat kínál az érdeklődőknek.

A szeptember 22. és október 7. között zajló eseményen tizennyolc program, köztük négy színházi premier, korábbi színházi előadások, filmvetítés, koncertek, beszélgetések és kiállítás is látható.

Rögtön a fesztivál nyitónapján egy politikai kabaré premierével várják a közönséget, Hámori Ildikó, Makranczi Zalán és Schneider Zoltán közreműködésével mutatják be a Mózes és Jézus Pesten című darabot, amiben kiderül, mi újság a kereszténységgel és a Tízparancsolattal hazánkban.

Sajgál Erika és Kovács István jól ismert szerzők történeteit keltik életre a Pesti zsidó sanzon-világ című zenés játékban, miközben megtanítják mi a különbség a kuplé, a sanzon, a dal és a filmdal között.

Három jiddise mame címen egy másik zenés játékot is bemutatnak, amiben Klein Judit, Várady Eszter Sára és Fenyő Fruzsina éneklik meg a cím jelentését, amelyhez az ötletet maguk az előadók és az élet adta.

Jordán Adél Liliputiak lázadása címmel a szeretet, az összetartozás, na meg egy nagy kaland igaz történetéről monodráma, felolvasószínházat ígér.

A bemutatókon kívül több érdekes program is lesz, köztük Balázs Gábor eszmetörténész előadása, ami Jézus a kortárs izraeli művészetben címmel, számos illusztráción keresztül mutatja be Krisztus visszafogadási történetét. A Fesztivál ideje alatt a Színház korábbi bemutatói, a Címzett ismeretlen, A Pulitzer-ügy, a Kálmán Imre, az operettkirály és a Szerelmünk, Sisi is látható. Humorfőváros: Odessza címmel Jávori Ferenc „Fegya” és Dunai Tamás kalauzolja a nézőket az orosz-zsidó dallamvilágba, míg Fellegi Balázs és együttese Leonard Cohent idézi majd koncertjén. Az idén 100 éve született Szenes Hanna emléke előtt a róla készült dokumentumfilmmel tiszteleg a Fesztivál, a Spinoza elmúlt éveinek előadásaiból pedig Véner Orsolya szemszögéből nyílik fotókiállítás. A színház alatti romkocsmában, a Lámpásban, három alkalommal, zsidó elemekkel tarkított jazz-, blues, rock és népzenei koncertek várják az érdeklődőket.

(Borítókép: Spinoza Színház)