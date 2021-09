Justin Bieber visszatér az MTV díjátadó gáláján

Az MTV Video Music Awards (VMA) zenei díjátadó gálát a New York-i Barclays Centerben rendezik meg, hazai idő szerint szeptember 13-án fél egytől. Az eseményen Justin Bieber is fellép – adta hírül az MTI.

Justin Bieber hét kategóriában esélyes a zenei csatorna díjára, többek között a legjobb klipnek járó elismerésre, az év előadója díjra, valamint a Peaches című dalával, amelyet Daniel Caesarral és Giveonnal jegyez, az év kollaborációja kategóriában is jelölt. A kanadai énekes ennek örömére hat év kihagyás után ismét fellép a díjátadón. Legutóbb 2015-ben állt az MTV VMA-színpadán, és a What Do You Mean? című számát adta elő.

Justin Bieber után a legtöbb, hat jelölés Megan Thee Stallionnak jutott, őt követi a teljes arculatváltáson átesett, minőségileg viszont még mindig magas szinten álló Billie Eilish, illetve a BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X és Olivia Rodrigo, akik mindannyian öt díjra esélyesek.

A díjakat mások mellett Billy Porter, Conor McGregor, 50 Cent, Fat Joe, Megan Fox, Ashanti, Rita Ora, Simone Biles és Travis Barker adja majd át. Az év előadója címért Bieber és Megan Thee Stallion Ariana Grandéval, Doja Cattel, Rodrigóval és Taylor Swifttel verseng.

A Foo Fighters veheti majd át a VMA első globális ikondíját. Ezzel az elismeréssel egy globális hatású, páratlan pályafutású művészt vagy zenekart díjaznak. A tekintélyes díjat korábban az MTV évente megrendezendő Europe Music Awards díjátadóján adták át. A korábbi díjazottak között volt a Queen, Eminem és Whitney Houston. Az 1994-ben alapított amerikai rockegyüttes 2007 óta először játszik majd a VMA-gálán.

A New York-i Divathét időszakára eső gála, valamint a 35 évnyi MTV VMA díjátadókon bemutatott ikonikus ruhaköltemény maradandó kulturális örökségére való tekintettel a zenecsatorna egy különleges eseményt tervezett: a szenzációs gálaest előtt szeptember 7-én a New York-i Webster Hallban mutatta be az első VMA x New Generation Fashion Show-t – írja a Blikk.

A divatbemutató egy MTV-rajongóknak szóló esemény lesz, amelyen sokszínű és független tervezők új generációja mutatkozik be. Az érdeklődők mintegy 30 eredeti megjelenésnek lehetnek szemtanúi, amelyeket az elmúlt évek legemlékezetesebb VMA előadásai, megjelenései és pillanatai ihlettek. A zseniális ruhatervezők, akik bemutathatják egyedi alkotásaikat, Collina Strada, Barragán, Gauntlett Cheng, No Sesso és Vaquera lesznek.