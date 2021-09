Sztárírók a 2021-es PesText fesztiválon

Az A38 Hajó, a B32 Galéria, az Ottlik-kert és a Petőfi Irodalmi Múzeum ad többek között otthon szeptember 17. és 26. között a PesText világirodalmi és kulturális fesztiválnak. Irodalmi beszélgetések, koncertek, összművészeti projektek, gyerekeknek szóló workshopok és képregény tematikájú programok is szerepelnek a tíznapos fesztivál programjában.

Az idén három éves fesztivál bár még gyerekcipőben jár, határozott léptekkel halad a célja felé, hogy itthon kinője magát egy olyan irodalmi fesztivál is, ami nem csak a hazai kortárs élet palettáját vonultatja fel, hanem összehozza a különböző nyelven olvasókat, beemelve ezzel a nemzetközi szerzőket is. Nem titkolt ambíciójuk, hogy a magyar olvasók figyelmét a környező országok irodalmi műveire irányítsák.

Mindezzel párhuzamosan a fesztiválra látogató írókat is megismertesse a magyar kultúrával, többek között ezért, idén már három vidéki várossal (Balatonfüred, Szeged, Vác) egészíti ki a Budapesti helyszíneket.

Az idei fesztiválunk hívószava a buborék. Nem az a könnyű, légies, sokkal inkább az, amely megnehezíti a különböző csoportok közti kommunikációt. Most, hogy végleg összeállt a program, akkor döbbentünk rá mi is, milyen gazdag, rétegzett, sokszínű is lett. Mégsem reménytelen vállalkozás tehát összehozni egy helyen, egy időben ilyen sokféle és sok nyelvű alkotót. A külföldi írók bemutatkozása mellett persze a közönség arra is kíváncsi, hogyan viszonyulnak a magyar művészek a világirodalomra. Erre jó példa a fesztivál záróeseménye, ahol Prieger Zsolt és barátai értelmezik újra Bob Dylant.