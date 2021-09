Budapesten is nézhetők élőben a Metropolitan Opera és a Bolsoj Balett előadásai

Idén folytatódnak az élő Metropolitan Opera és a Bolsoj Balett közvetítések az Uránia nemzeti Filmszínházban – adta hírül a MTI. Az Uránia a magyar mozik közül elsőként kezdte el Magyarországon a világ talán legjelentősebb operaházából, a New York-i Metropolitan Operából és a világ legelismertebb balettszínházából, a moszkvai Bolsojból előadások élőben való közvetítését.

A közvetítéssorozat nyitóelőadása a Borisz Godunov lesz október 9-én, a címszerepben René Pape tér vissza Sebastian Weigle vezényletével.

A kortárs művek között kiemelt helyet kap a Met első afroamerikai szerzőtől bemutatott operája, a Magyarországon is jól ismert jazz-zenész, Terence Blanchard Fire Shut Up in My Bones című műve. New Yorkban ez lesz az új évad nyitóelőadása.

December 4-én Matthew Aucoin 21. századi Eurüdikéje lesz műsoron Erin Morley címszereplésével, Mary Zimmerman rendezésében. December 19-én a filmszínház felvételről vetíti azt a 2006-os rövidített Varázsfuvola előadást, amely az operaközvetítések történetének első darabja volt, Miklósa Erikával az Éj királynője szerepében.

Január 1-jén jön Massenet Hamupipőkéjének 90 perces, rövidített változata Isabel Leonarddal. Január 29-én Verdi Rigolettója látható Bartlett Sher rendezésében, március 12-én Richard Strauss Ariadné Naxosban című operájában a címszerepet a norvég Lise Davidson énekli Brenda Rae és Isabel Leonard kíséretében. Március 26-án Verdi Don Carlosának a Metben még soha nem játszott eredeti, ötfelvonásos változatát viszik színre Sir David McVicar rendezésében, a címszerepet alakító Matthew Polenzanival, valamint Szonja Joncsevával és Elina Garancával. A Turandot május 7-i közvetítésének külön vonzerőt ad a címszerepet éneklő Anna Netrebko. A közvetítéssorozat utolsó olasz darabja Donizetti Lammermoori Luciája május 21-én Simon Stone színpadra állításában, a sorozat utolsó élő közvetítése az ausztrál Brett Dean Hamlet-feldolgozása Allan Claytonnal a címszerepben június 4-én.

A moszkvai Bolsoj Balett közvetítéseinek idei évada öt előadásból áll.

Az évad november 7-én Aram Hacsaturján Spartacus című darabjának élő közvetítésével indul. A diótörő december 26-án felvételről kerül mozivászonra, január 23-án George Balanchine Ékszerek című táncdarabját közvetítik élőben.

Március 13-án A hattyúk tava folytatja a sort felvételről, a 2020. február 23-i előadás rögzített felvételén Olga Szmirnova táncolja Odette és Odile szerepét és Jacopo Tissi Siegfried herceget. A balettközvetítések évada május 1-jén Cesare Pugni A fáraó lánya című klasszikus darabjával zárul.

A jegyelővétel a közvetítésekre szeptember 15-én kezdődik, jegyet váltani az elhúzódó pandémia miatt egyelőre csak az idei előadásokra lehet.