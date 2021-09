Világsztárok és régóta várt magyar filmek mától a miskolci CineFesten

A 17. CineFest – Miskolci Nemzetközi fesztivál Kitekintő kategóriájában olyan fesztiváldíjas filmeket nézhet meg jóval a hazai permierek előtt a közönség, mint az idei Cannes-i Filmfesztivál Arany Pálma-díjas alkotása, Julia Ducournai Titáncímű filmje.

Levetítik a Tina Turner életéről készült dokumentumfilmet is, melyben a szupersztár gyakorlatilag végső búcsút int rajongóinak.

Miskolcon láthatja először a közönség Enyedi Ildikó csodálatos Füst Milán adaptációját, a Feleségem története című alkotást, és Nagy Dénes berlini Ezüst Medve-díjas Természetes Fény című filmje is bemutatkozik.

Az idei CineFest játékfilmes versenyprogramjának egyik legnagyobb szenzációja a Red Rocket című film, melynek világpremierje idén a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon volt. Sean Baker, a Red Rocket rendezője és a film egyik főszereplője Simon Rex személyesen is megjelennek a miskolci fesztiválon. Sean Baker hat évvel ezelőtt, 2015-ben már részt vett a CineFesten, akkor a Tangerine c. alkotása kiérdemelte a Zukor-díjat és közönség díját is.

A szervezők számítanak Enyedi Ildikó cannes-i versenyfilmjének két főszereplője, a holland Gijs Naber és a francia világsztár, Léa Seydoux megjelenésére is.

A versenyprogram másik sztárja, a Zűrös kettyintés, avagy pornó a diliházban című film. Az idei Berlinale Arany Medve-díjas alkotása kemény társadalomkritika.

A versenyfilmek között vetítik le Jasmila Zbanic Quo vadis, Aida? című Oscar-díjra nevezett alkotását is. A film története a srebrenicai mészárlás idején zajlik.

A szeptember 18-ig tartó miskolci filmes seregszemle Nagyjátékfilm kategóriájában független szerzői művekből válogattak. Az usa, török, japán, német, mexikói alkotók mellett itt vetítik le Kiss Hajni Külön falka és Fazekas Máté Bence Kilakoltatás című filmjét is.

A szervezők gazdag programot állítottak össze nemzetközi dokumentumfilmekből, rövidfilmekből is. A CineNewWave kategóriában fiatal magyar alkotók kisjáték- és rövid animációs munkái versengenek.

A fesztiválon idén Jancsó Miklós és a lengyel Krzysztof Kieślowski munkásságáról emlékeznek meg.

(Borítókép: Jelenet a Red Rocket című filmből. Fotó: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál)