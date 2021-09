Bodrogi Gyula megharcol a nagyvadakkal, és legyőzi mindegyiket

Manapság a filmvásznon is egyre divatosabb a crossover, vagyis a filmes műfajok egymás közti átjárhatósága. A nemzetközi hírű természettudósról, az Afrika-kutató Kittenberger Kálmánról szóló film is egyfajta filmes crossover: az életét próbálja bemutatni, viszont színészekkel. Mindezt stílszerűen a Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából mutatták be a szakmai közönségnek, a szélesebbnek pedig majd október 11-én mutatja be a Duna Televízió.

Kittenberger Kálmán kalandos életét Fekete István regényéből ismerhetjük (Kittenberger Kálmán élete), a most elkészült film is barátságukon keresztül mutatja be az embert és a tudóst, és azt, milyen hatalmas életművet hagyott maga után.

A kutató a 20. század első évtizedeiben szerény körülményei ellenére olyan helyekre jutott el Afrikában, ahol fehér ember még nem járt.

Gyakran szenvedett maláriától, éhségtől és szomjúságtól, a nagyvadakkal való küzdelmei során számtalan sebet szerzett. Utazásai során gyakran szembesült a kiszolgáltatottsággal és nehéz körülményekkel, mégsem tört meg soha, mindig egyenes és humánus maradt.

Másfél évtizeden át járta Afrikát, vadászott a mai Tanzánia, Kenya és Uganda földjén, vezetett expedíciót a Kilimandzsáró környékére is. Utazásai alkalmával

ötvenhétezer ízeltlábút juttatott el a Magyar Nemzeti Múzeumnak, köztük háromszáznál is több, korábban ismeretlen fajt,

továbbá háromezerötszáz gondosan preparált madarat és kétszáznegyven emlőst, köztük nagyvadakat is.

A világ különböző múzeumaiban jelenleg is megtalálható az általa gyűjtött és preparált negyven madárfaj több mint nyolcvan példánya.

A film a legendás természettudós és vadász születésének száznegyvenedik évfordulóján készült. Rendezője Tősér Ádám, fő szerepeit Bodrogi Gyula, Tordai Teri és Szabó Sípos Barnabás játssza. A televíziós premier után az Uránia tűzi műsorára.

(Borítókép: Bodrogi Gyula. Fotó: Pannon Értéktár Zrt.)