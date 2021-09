Ezentúl nemcsak a déli parton, Földváron és Szárszón mehetnek színházba azok, akik a Kultkikötő előadásait élveznék, az északi part sem marad színház nélkül. Szeptember 17-én nyitja meg kapuit egy Malek Andrea koncerttel az Alsóörsi Amfiteátrum, rögtön utána, szeptember 18-án pedig Csányi Sándor nagysikerű önálló estje durran, a Hogyan értsük félre a nőket?

A festői szépségű új játszóhelyre a Kultkikötő szállítja a programokat.

Nagy Viktor színész, a Kultkikötő alapító igazgatója így nyilatkozott az Indexnek:

Már tíz éve tervezzük az alsóörsi önkormányzattal, hogy egyszer majd csinálunk egy színházat ide, és most tettük ki tulajdonképpen a pontot az i-re. Persze még most is sok a nyitott kérdés a jövőt és a költségvetést illetően, de egyelőre a hétvégén ezzel a két előadással indulunk el. A helyszín varázslatos, egy egykori kőfejtő, ma pedig egy gyönyörű vörös sziklafalba vájt terület, melyet erdő vesz körül. Az Isten is színházi előadásoknak teremtette.