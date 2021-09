Elekes Dóra kapja a Csáth Géza-díjat

Elekes Dóra író, szerkesztő, műfordító kapja idén a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) Csáth Géza-díját, amelyet szombaton adnák át a PesText Piknik részeként Budapesten az Ottlik-kertben.

Íróként bátran, elsöprő humorral áll bele olyan témákba, mint a szülő alkoholizmusa gyermeki szemszögből vagy a felnőtté válás folyamatának izgalmas, nehéz fázisai. Fordítóként is karakteres, Kipling egyszervolt meséinek üdítő humorát, Agatha Christie vagy Martin Amisen műveinek modern fordításait is Elekesnek köszönhetjük. Szerkesztőként és tanárként is jelentős az életműve