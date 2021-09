Spielberg megcsinálta a maga West Side Storyját

Napjainkban egyre nagyobb divat filmes berkekben eredeti forgatókönyv helyett elővenni egy jól bevált klasszikust a szekrényből, és újragondolni. Bár egyszerűbbnek tűnik egy ismert sztorit vászonra álmodni, mint valami újat létrehozni, ilyenkor szoktak a legnagyobbat koppanni az alkotók, hiszen a régi dolgokra mindig nosztalgiával tekintünk vissza, ami pedig megszépíti az emlékeket. Ilyen nézői elvárásoknak pedig sokkal nehezebb megfelelni. De hát valamit valamiért.

Az 1961-es West Side Story a mai napig a zsáner legismertebb alkotása, megjelenésekor annyi Oscar-díjat zsebelt be, ami musicalfilmnél azóta is példaértékű. A modern és amerikai környezetbe adaptált Rómeó és Júlia-történet hazánkban is közkedvelt, idén nyáron Alföldi Róbert rendezésében mutatták be a Szegedi Szabadtéri Játékokon.

Ennek oka a húsbavágó téma sajnos örök aktualitása. A történet az ötvenes években játszódik New York utcáin, ahol két ellenséges csapat, a Jets és a Sharks kakaskodnak és küzdenek egymással nap mint nap azért, hogy melyik banda uralja a területet. Majd ahogy azt a Rómeó és Júlia történetből megszokhattuk, két fiatal az egyik-másik ellenséges oldalról egymásba szeret.

Bár Spielberg korábban még sosem rendezett musicalt, elmondása szerint egy régi álma valósul meg, a West Side Story újragondolása mindig is fent volt bakancslistáján. Még gyerekként találkozott a musical 57-es Broadway változat felénekelt lemezével, akkor szeretett bele a dalokba. Ha hihetünk a rendező előzetes ígéreteinek, az érkező mozi sokkal inkább az Arthur Laurents, Leonard Bernstein és Stephen Sondheim színpadi változatából fog táplálkozni, mintsem a tíz Oscart nyert filmből.

A Spielberg-féle film főszereplői Ansel Elgort és Rachel Zegler, ők alakítják a két ellenséges banda egymásba szerető fiataljait, Anita szerepében Ariana DeBose látható, de a 61-es film Anitája, azaz Rita Moreno is feltűnik, aki anno a szerepért Oscar-díjat is kapott.

A remake forgatókönyvét Tony Kushner Pulitzer-díjas drámaíró készítette, Bernstein zenéjét Gustavo Dudamel gondolta újra, a hangszerelésért pedig David Newman felelt.