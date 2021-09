Ingyenesen mozizhatunk a Bazilika előtt

A Budapesti Klasszikus Film Maraton keretében négy estére újra ingyenes szabadtéri mozivá alakul a Szent István Bazilika előtti tér.

Szeptember 22-én szerdán este fél 8-kor a Szent István téri szabadtéri vetítésen a Szegénylegények című filmjével az idén 100 éve született Jancsó Miklósra emlékezik a Budapesti Klasszikus Film Maraton. A Szegénylegények a magyar filmtörténet mérföldköve, Martin Scorsese szerint a világ egyik legjobb filmje, amelynek képi és narratív virtuozitása mind a mai napig letaglóz.

Szeptember 23-án csütörtökön Az óceánjáró zongorista legendája című filmet vetítik a Bazilika előtt. A felejthetetlen alkotás Giuseppe Tornatore rendezésében 1988-ban készült, a világhírű magyar operatőr, Koltai Lajos fényképezte, aki a munkájáért megkapta az Európai Filmdíjat és az Olasz Filmakadémia David di Donatello-díját. A film főszereplője Tim Roth, zenéjét Ennio Morricone szerezte, és elnyerte érte a Golden Globe-díjat.

Szeptember 24-én, pénteken a család apraját-nagyját várja a Maraton a Bazilika elé a János vitéz című rajzfilmre. A lélegzetállítóan virtuóz, színpompás, zenés János vitézzel a Maraton a magyar animáció megkerülhetetlen alakjára, Jankovics Marcellre emlékezik. Levetítik Jankovics Marcell Oscar-díjra jelölt rövidfilmjét is, és a gyerekeknek meglepetéssel is készülnek a fesztivál szervezői.

Magyar operatőr, Zsigmond Vilmos fényképezte Steven Spielberg sci-fijét is, a Harmadik típusú találkozásokat, amelyet szeptember 25-én szombaton láthat a közönség a Szent István téren. A „fények és árnyékok festőjének” is nevezett Zsigmond Vilmos Steven Spielbergen kívül Robert Altman, Peter Fonda, Brian de Palma, Michael Cimino és Woody Allen filmjeiben is dolgozott, a Harmadik típusú találkozások operatőri munkájáért 1978-ban Oscar-díjat kapott, melyet magyar tanárainak, Illés György, Badal János operatőröknek és Bojkovszky Béla fővilágosítónak köszönt meg az átadó ceremónián. A filmből megtudhatjuk többek között azt is, hogy a földönkívüliekkel való kommunikációban milyen szerepet játszhat a Kodály-módszer.

A fesztivál ünnepélyes megnyitója szeptember 21-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban lesz. A nyitófilm Az aranyember, Jókai Mór regényének első filmváltozata lesz digitálisan restaurált kópiáról. A filmet 1918-ban még Magyarországon, az a Korda Sándor rendezte, akit később Alexander Korda néven a brit filmipar alapítójaként tisztelnek világszerte. Az eredeti helyszíneken felvett, festői igényességgel megkomponált képsorokból Jókai századának levegője árad. Az aranyemberhez Farkas Bence írt új zenét, amely a vetítés kíséreteként hangzik el a megnyitón.

Filmes időutazásra invitál a fesztivál, a különleges estén eddig sosem látott felvételeket láthat majd a közönség, amelyeket a Lumiere testvérek forgattak 125 évvel ezelőtt, és a budapesti közönség is láthatott 1896-ban az első magyarországi vetítések alkalmával. Az igéző képsorokat Szabó Ádám csodálatos harmonikazenéje kíséri majd élőben. A Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum igazgatóság által készített animációs rövidfilm is műsoron lesz, amely az első magyar film, A táncz (1901) keletkezését mutatja be.

A Maraton egyik legnépszerűbb eseményének ígérkezik Keleti Márton 1962-ben készült vígjátéka, az Esős vasárnap szeptember 26-i vetítése az Urániában. A sztárszereposztás és a lendületes történetvezetés igazán élvezetessé varázsolják az alkotást, amelyen nem fog az idő. A vetítést követő közönségtalálkozón részt vesznek a film főszereplői: Béres Ilona, Halász Judit, Tordai Teri, Bodrogi Gyula és Mécs Károly. A Budapesten született Halász Jánost (John Halas) a filmtörténet a brit animáció atyjaként tartja számon. Szeptember 22-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban látható a világhírű George Orwell-adaptációja, az Állatfarm. Az est vendége lesz John Halas lánya, Vivien Halas rendező.

A 4. Budapesti Klasszikus Film Maraton vetítésein és szakmai előadásain több mint huszonöt nemzetközi szakember vesz részt a Müpa auditóriumában és a Francia Intézetben délelőttönként. Szó lesz filmmegőrzésről, filmtörténetről, restaurálásról, alternatív forgalmazási utakról a Covid alatt és után, a közönség újraépítéséről és a filmarchívumok kreatív feladatairól. Az előadók között lesz a Pathé Alapítvány vezérigazgatója, az olasz, a francia, a dán, a holland, a német, az osztrák, a portugál, a belga, a cseh, a lengyel és a szlovák filmarchívumok képviselői. A Maraton némafilmes koncertekkel, a hollywoodi magyarok világhírű alkotásaival, gyermek

és családi programokkal várja vendégeit minden helyszínen kedvezményes jegyárakkal.

(Borítókép: Chripko Lili)