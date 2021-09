Pécsen megmozdítják a Magányos cédrust

A pécsi Zsolnay Fényfesztivál szeptember 30. és október 3. között varázsolja újra igazi mesevilággá Pécs ikonikus épületeit. Festmények, amelyek beragyogják az éjszakát, köntösbe bújtatják az épületeket és szőnyeggel borítják az utcákat, ezzel pedig olyan látványt kínálnak, ami az országban páratlan élményt nyújt. Aki nem hiszi, nézze meg a 2019-es fesztiválról készült videót:

A minden évben több tízezres közönséget vonzó Zsolnay Light Art Nemzetközi Fényfestőversenyen a Székesegyház homlokzatán elevenednek meg a háromdimenziós fényalkotások. A fesztiválon a 10 legjobb fényművész mutatkozik be, akik között szerepel japán, olasz, ecuadori, spanyol, francia, román, német és magyar alkotó is. Akik döntőbe jutnak, ezer euróval lesznek gazdagabbak, a fő- és a közönségdíjas pedig ennek ötszörösét vághatja zsebre.

Összesen 23 helyszínen láthatók szemkápráztató fényfestések és fényinstallációk Pécs belvárosában, ezek alkotják a Fény Útját. New York, Hong Kong, Amszterdam és Toronto után a Zsolnay Fényfesztiválon debütál a Talking Heads (Beszélő fejek) című grandiózus fényalkotás, méghozzá a Színház tér előtti szökőkútban. A négyezer ledből álló két emberi fej fénnyel kommunikál egymással.

Idén először a belvároson kívül is lesz egy Fény Útja állomás: az Általános Orvostudományi Kar új campusán, ahol egy hat méter magas fényinstalláció várja majd az érdeklődőket, amely stílusosan egy neuronhálózat részletét formázza meg, melyen belül a fénynyalábok az idegsejtek közötti információ áramlását jelképezik.

A Csontváry Múzeumban megelevenednek az alkotások:

a nézők szelet kelthetnek, mely megmozdítja A magányos cédrus ágait, életre keltve.

A többszörösen díjazott olasz fuse* művészeti stúdió fényalkotása a párhuzamos univerzumok örök születését és halálát ábrázolja látványos fényinstallációja révén. Bordos László Zsolt installációja a háromdimenziós Tér és az Idő meditatív megtapasztalására hívja a látogatót. Ezen kívül megcsodálhatjuk a mágikus fénykertet, sétálhatunk fényszőnyegen, érintéssel vezérelhetünk világító mandalákat, láthatunk szivárvány csúszdát és lesz „lomb koronázás” is, amely bemutatja, hogy miképp lehet organikusan átszőni fénnyel a természet formáit.

Nemcsak este, hanem napközben is izgalmas programok várják a látogatókat: koncertek, utcaművészeti produkciók, akrobatikus cirkuszi előadások, valamint nemzetközi utcaszínházi, tánc-cirkuszi, és tűzzsonglőr társulatok lélegzetelállító előadásain ámulhat a közönség. A perui-brazil Equilibra több mint 20 országban mutatta már be előadását, amely egy szerelmi történetet feldolgozó tűzshow, kötéltánccal fűszerezve. Papitóval, a rekeszizom-mozgató bohóccal a korábbi fényfesztiválok alkalmával már találkozhattunk, a korábbi sikerre való tekintette ezúttal társával, Pepével együtt érkezik. A Nagy-Britanniából érkező Joli Vyann társulat a cirkusz, a tánc és a színház innovatív fúzióját hozza létre előadásaiban. Bemutatkozik Pécs első varieté társulata is, a Savage Works – legújabb előadásuk, a MAZE egy útvesztőbe vezet.

A Fény útja helyszínei a jelenlegi szabályozások alapján szabadon látogathatók, míg a Zsolnay Light Art Fényfestőverseny, az utcaművészeti programok és koncertek látogatásához védettségi igazolvány szükséges. A programok nagy része ingyenes, de a Fény Útja Extra helyszínei egy karszalag megváltásával látogathatók.