Szavazzon, ki léphet Whitney Houston helyébe!

Nincs új a nap alatt, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint Hollywood változatos és eredeti témaválasztása, amely naponta örvendeztet meg minket újabb remake-filmek hírével. Mintha nem lennének jó forgatókönyvírók, akik jobbnál jobb eredeti ötleteket produkálnak, a stúdiók az ismeretlen mély vízi medencébe ugrás helyett inkább tapicskolnak a kacsaúsztató langymeleg pocsolyájában.

Ez persze nem eredményez automatikusan gyengébb minőségű filmeket, csupán nem annyira hozza lázba az embert, hogy épp melyik régi klasszikusát értelmezik újra. Itt is vannak kivételek, mert egy ismert alkotás mellé bedobnak egy jól csengő nevet azért mégiscsak képes bevonzani a moziba a nézőket, például a West Side Story és Steven Spielberg párosítására sokan felkapták a fejüket.

Most pedig bombaként robbant a hír, hogy a 2012-ben elhunyt Whitney Houston és a szerencsére kicsattanó egészségnek örvendő Kevin Costner közös klasszikusát, a Több mint testőr című filmet dolgozzák újra – adta hírül a Variety.

A mára profi testőrként dolgozó Frank Farmer egykori titkos ügynök és Rachel Marron, a népszerű popsztár története filmként is beleégett a köztudatba, de az I Will Always Love You, az I Have Nothing és a Run to You című daloknak köszönhetően már az sem tudja elfelejteni a létezését, aki nagyon akarná.

A készülő projektről egyelőre annyit tudni, hogy már 2011 óta tervben van, de még csak most jutottak el a megvalósítás első lépcsőfokáig, ami abból áll, hogy felkérték Matthew López írót a forgatókönyvre. A főszereplőkről még csak találgatások vannak, de olyan őrült pletykák keltek szárnyra, mint például Channing Tatum és Cardi B párosa. Tatum még hagyján, de képzeljük el Cardi B énekest a szerepre:

Annyi biztos, hogy egészen más kisugárzást kölcsönözne a karakternek, mint ahogy azt Whitney Houstontól megszoktuk. Mindenesetre kíváncsian várjuk a felmerülő újabb neveket, addig is összeszedtünk pár énekes-színésznőt, aki Whitney Houston után szerintünk szóba kerülhet a szerepre.