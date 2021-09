Sakkot kapott A vezércsel, milliókra perelték a Netflixet

Hatalmas siker lett a Netflixen futó, A vezércsel című minisorozat, amelyben Anya-Taylor Joy alakította Elizabeth Harmont, a lányt, akit nehéz sorsa és a gyermekotthon gondnoka indított el a sakk felé vezető úton, amely egészen Oroszországig repítette.

A sorozat nem véletlenül lett ilyen sikeres, feszült pillanatai és saját szerencséjével vagy bukásával kötélharcot vívó főszereplője izgalmas jeleneteket eredményezett. Emellett a színészek remek játéka és a kifogástalan operatőri munka a sztorival kiegészülve egy nagyon szerethető végeredményt produkált. Az külön pluszpont volt, hogy az alkotók úgy állítottak egy erős női karaktert a reflektorfénybe, hogy hibáit sem rejtették véka alá, illetve nem a férfi karakterek elnyomásával emelték ki az átlagból.

Ám a sorozatban elhangzott egy mondat, amely csorbát ejtett egy valós női sakkozó büszkeségén.

Nona Gaprindasvili sakknagymester szerint A vezércselben valótlanságokat állítanak róla, elvették tőle legnagyobb érdemeit, amellyel sakktörténelmet írt – írja a Port.hu

Bár A vezércsel női főszereplője fiktív, a nyolcvanéves Nona Gaprindasvili nagyon is valós személy, ugyanis ő az a nagymester, aki megnyerte a hatodik női sakkvilágbajnokságot. Gaprindasvili most keresetet nyújtott be a platform ellen, amiért a sorozat valótlan állításokat fogalmazott meg vele kapcsolatban.

A megkérdőjelezhető mondat a sorozat végén hangzik el, amikor tudósítanak Beth első oroszországi sorsdöntő meccséről:

Megítélésünk szerint Elizabeth Harmon nem fontos játékos. Egyedül a neme szokatlan. De ez sem olyan meglepő Oroszországban. Ott van Nona Gaprindasvili, de ő női világbajnok, sosem játszott férfiak ellen.

Ez pedig nem igaz, ugyanis Gaprindasvili mérkőzött férfiakkal, és jó párat le is győzött sakkban.

A sakkmesternő a keresetet „pusztító hazugságnak tartott, sokmilliós közönség előtt az elért eredményeit aláásó és lealacsonyító” kijelentés miatt nyújtotta be. Gaprindasvili továbbá azt szeretné, ha az ominózus szöveget eltávolítanák a sorozatból.

A Netflix válaszul azt közölte a nyilvánossággal, hogy nagyra becsüli Gaprindasvili nagymestert, de úgy véli, hogy a követelése alaptalan.

A Netflix a legnagyobb tisztelettel viseltetik Gaprindasvili asszony és illusztris karrierje iránt, de úgy gondoljuk, hogy vádja alaptalan, és határozottan meg fogjuk védeni az ügyet

– áll a cég közleményében.

A sakkmesternő ötmillió dolláros kártérítést követel, a közeljövőben pedig kiderül, hogy mattot is sikerül-e adnia a platformnak.

A New York Times szerint a kérdéses mondat csak a sorozatban hangzik el, a széria alapjául szolgáló regényben nincs ilyen kijelentés.

(Borítókép: Jelenet A vezércsel című sorozatból. Fotó: Netflix)