A Puskás Stadionban ünnepelné hatvanadik születésnapját az Omega

– Csodálkozva néztük a Műszaki Egyetem felé ballagva Benkő Lacival a Műszaki Egyetem kollégiuma előtt kiragasztott plakátot 1962 szeptember 23-án. Az állt rajta, hogy este az Omega együttes játszik. Meg is kérdeztem Lacit: Nem úgy volt, hogy mi zenélünk? – emlékezett vissza Kóbor János, az együttes első koncertjének napjára, amit hivatalosan is az együttes születésnapjának tartanak. Addig amatőr bandaként tolták a luxemburgi rádió aktuális slágereit, és az Omega nevet is valamelyik szervező találta ki, hogy legyen mit írni a plakátra.

Azóta eltelt hat évtized, rengeteg fényes sikerrel és néhány mélyponttal. A zenekar életének legtragikusabb éve a tavalyi volt, hiszen néhány napon belül két barátjukat, zenésztársukat is elvesztették. Az együttes alapító tagját, a billentyűs-zeneszerző Benkő Lászlót november 18-án érte utol a halál, majd három nap múlva az 1967- óta az Omegában gitározó dalszerző, Mihály Tamás halálhírét is bejelentették.

A kettős gyász utáni időszakban bizonytalannak tűnt, hogy játszik-e még együtt közönség előtt Omega néven Kóbor János, Molnár György és Debreczeni Ferenc.

Most úgy tűnik, hogy jövőre ismét nekivágnak. Kóbor János a zenekar énekese az Index kérdésére elmondta: közösen döntöttek arról, hogy a zenekar hatvanadik születésnapját egy méltó koncerttel ünneplik meg 2022-ben. Mivel eddig négy teltházas bulit adtak az ország akkori legnagyobb arénájában, a Népstadionban, a hatvanadik évfordulóra a Puskás Arénába invitálnák rajongóikat.

Azon a napon mindenki színpadra állna, akinek valaha köze volt az Omegához, és természetesen azokról is megemlékezünk majd, akik, mint Laux József, Benkő László és Mihály Tamás, már nem ünnepelhetnek velünk – mesél terveikről az énekes.

Kóbor János reméli, hogy egy év alatt megtalálja a tudomány a korona-vírus hatásos ellenszerét, és bízik benne, hogy jövőre együtt ünnepelhetnek rajongóikkal.

Egyelőre figyelik a fejleményeket, a járvány alakulását, de hamarosan el kell kezdeniük a szervezést és a próbákat, hogy a zenekarhoz méltó ünneppé válhasson a hatvanadik születésnapra tervezett koncert.

Kóbor János valószínűnek tartja, hogy ha létrejön az őszi születésnapi buli, és a körülmények is kedvezően alakulnak, Budapest után Berlinben, Moszkvában, Prágában és Varsóban is együtt énekli majd a rajongókkal: Életfogytig rock and roll.

(Borítókép: Kóbor János énekes az Omega együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2019. november 8-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)