Nem értek a színházhoz, egy igazi rock bulit csinálunk, de sokat dumálok közben, és lesznek színészek is – számolt be az Indexnek Nagy Feró arról, hogyan ünnepli meg fennállásának 75. évét a Nemzeti Színházban.

Most még javában zajlanak Madách Nemzetközi Színházi Találkozó eseményei a Nemzeti Színházban, de lassan már árulják a jegyeket Nagy Feró következő koncertjére is. A Beatrice rajongói november hatodikán a Nemzeti Színházban gyűlhetnek össze, mert ott ünnepli meg, hogy hetvenöt éve, pontosabban 1946 január tizennegyedikén jelent meg itt a Földön a Kossuth-díjas veterán punkrock-zenész, Nagy Feró.

K.va sokba került, de kibéreltük. A gyerekeim mondták, hogy valami méltó helyen kéne megünnepeli a hetvenötöt

– erősítette meg a hírt a zenész.

Nem színház lesz, de jönnek színészek is – árult el néhány részletet Feró. Később arról is beszélt, hogy műsor gerincét Beatrice dalai adják, de felhangzik néhány Bikini és egy Pokolgép nóta is, amiket ő írt.

Zenélünk, sokat mesélek, néha bejönnek szerelmek, rendőrök és hasonlók. Szó esik Erdős Péterről, lesz egy történt Korda Gyurival, és jól pofán vágnak a rendőrök, ahogy ez meg is esett.

A jeleneteket profi színészek adják elő, Nagy Feró felkérésére Incze József és Almási Sándor is ott lesz, de megjelenik a színpadon Wolf Kati is. „Még a technikusaim is vállaltak statisztaszerepeket, de azért ez mégiscsak rockkoncert lesz” – tette hozzá.

– foglalta össze a várható élményeket Nagy Feró.

(Borítókép: A Kossuth-díjjal idén kitüntetett Nagy Feró énekes zeneszerző dalszövegíró a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere őrbottyáni otthonában 2021. május 27-én. Fotó: Cseke Csilla / MTI)