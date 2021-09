TikTok-tanácsok: Hogyan válhatunk szuperszemélyiséggé?

Keserves igyekezetünkben, hogy fiatalosak maradjunk, Krajnyák Lucát, azaz Lukka Lukkát, a még csak 19 éves TikTok-sztárt hívtuk meg eheti podcast adásunkba. Lucát közel háromszázezren követik TikTokon, ahol saját elmondása szerint lényegében naplót vezet. Mindenről beszél, ami egy hozzá hasonló fiatallal történik. Ebben az adásban ezért körbejártuk a TikTok mély bugyrait, de beszélgettünk a tanár-szlengről és az olyan egyedi kifejezésekről is, amiket minden család magának költ.

Az internetes coachokkal kezdtünk, akik motivációs videóikban ígérik, hogy „szuperszemélyiséggé” varázsolnak. Persze csak akkor, ha az ember befizet a kurzusaikra. Márkó szerint az ilyennel elsősorban az a baj, hogy ha mindenki szuperszemélyiséggé válik, akkor végül senki sem lesz az. A másik, hogy ezek az internetes coachok általában a „legócskább lúzerek”, akikre nem szabad hallgatni. Barna szerint a coachoknál csak egy rosszabb műfaj van, a PUA-k, azaz „pick up artistok”, akik csajozási tippeket osztanak meg közönségükkel. Persze ezek a srácok nem hogy életükben nem tudtak jól csajozni, de Luca szerint az ilyen PUA-praktikák sose működnek a lányoknál. Beszélgettünk még a mantrákról is, amiket sokan mondogatnak azért, hogy manifesztálják a jószerencsét.

Olyanokat ismételgetnek ilyenkor, hogy

„üdvözlöm a lehetőségeket, kapni fogok”,

vagy, hogy

„nyitott vagyok az univerzum minden jósága és bősége iránt”.

Luca azért megvédte a mantrázást, azt mesélte, neki az őszinteség a fontos, hiszen rengeteg olyan influenszert ismer, akik míg online csupaszív, mosolygós embernek tűnnek, a való életben bunkó seggfejek.

Beszélgettünk a trashTikTok élvonalába felkapaszkodott Varga Irénkéről is, aki ma már YouTube-on is tarol, interjúkra hívják. Varga Irénke az igazi trashkirálynő, akin sokan csak nevetnek és legalább ennyien szidnak, miközben ő maga elhiszi, hogy az emberek szeretik. Legutóbb például Balázsék beszélgettek vele, asszisztálva ahhoz, hogy Irénke meg van győződve arról, hogy a nyilvánosság elismeri a tehetségét, mint énekesnő. Luca szerint óriási felelősség van azokon, akik követik ezeket az embereket, növelve a közönségüket, tovább buzdítva őket. Márkó szerint azonban mindig is léteztek trashcelebek, akik tisztában vannak a saját szerepükkel.

Minden családban vannak olyan szavak, kifejezések, amiket exkluzívan csak abban a családban használnak. Barnáéknál például ilyen volt a „pupi”, így nevezték ugyanis a köldököt. Ő pedig meg volt győződve arról, hogy ez a köldök tisztességes neve, egészen addig, amíg élete első gyerektáborában nem szembesült azzal, hogy mások nem értik, miről beszél.

Márkóék családjában a taknyot nevezték „bubucnak”, de Lucát még a „cicakaki” kifejezéssel is sokkolni tudtuk. Mindenesetre az adásban megállapodtunk, hogy a köldökben felgyülemlett kosznak „pupuc” legyen a neve.

Luca egy történettel zárta az adást. Azt mesélte, egy ártatlan videója után özönleni kezdtek az alázó, szidalmazó kommentek. Márkó szerint nem érdemes ezekre reagálni, hiszen az ember úgy megmutatná a gyenge oldalát. Luca ezzel nem ért egyet, szerinte fontos kommunikálni, ha valami neki rosszul esik, így ugyanis talán rá tudja bírni az embereket arra, hogy ne sértegessék egymást az interneten.