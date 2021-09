A járvány miatt elmarad a könyvfesztivál

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöksége a jelenleg növekvő számú megbetegedések és a járványhelyzet fokozatos romlása miatt úgy határozott, hogy a novemberre tervezett Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál megrendezését elhalasztja.

A külföldi kiállítók részvétele nehézségekbe ütközik, már most is sokan nem vállalkoznak tömegrendezvényen való megjelenésre, utazásra. A zárt térben tervezett eseményeknél nem tudjuk betartatni a maximum 500 fős látogató létszámot, a csoportos, termekben zajló beszélgetések kivitelezése is korlátokba ütközik