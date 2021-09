Meghalt a Szex és New York sztárja

Willie Garson, akit a legtöbben a Szex és New York című sorozatból ismernek, amelyben a főszereplő Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) meleg barátját alakította, 57 éves korában elhunyt – írja a BBC.

A színész legutóbb is éppen a sorozat spin-offján, az And Just Like That című sorozaton dolgozott.

Willie Garson 1964-ben született New Jerseyben, majd elvégezte a Yale Egyetemet, és az 1980-as évektől kisebb szerepeket vállalt, többek között a Cheersben, a Családi kötelékekben, míg a következő évtizedben az X-aktákban és a Jóbarátokban is.

Legismertebb szerepében 1998-ban mutatkozott be, a Szex és New Yorkban összesen 27 epizódban öltötte magára Stanford Blatch szerepét, valamint a széria két nagyfilmjében is játszott.

Szerepelt továbbá az Idétlen időkig, a Keresd a nőt! és a Magyarországon kultikussá vált Ford Fairlane kalandjai című filmben is.

A színész – emlékeztet a Deadline – évek óta küzdött a rákkal. Haláláról az örökbe fogadott fia tett bejelentést.

(Borítógép: Sarah Jessica Parker és Willie Garson 2021 júliusában. Fotó: Gotham / GC Images)