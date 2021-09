Hatost dobnak a Ráday utcai színházak

Az Off-Broadway nem rosszabb, mint a sima Broadway, csak kisebb. Különlegessége abban rejlik, hogy szemben a Broadway sikerdarabjaival, itt sokkal inkább elengedhetik az alkotók a fantáziájukat, mert nem köti őket béklyóba a befektetők haszonvágya. A kifejezést az Amerikai Egyesült Államokban használják Manhattan azon részére, ahol ezek a kísérletező, újfajta formát használó, ritka témákat feldolgozó színházak működnek egymáshoz közel.

A sors úgy hozta, hogy Budapesten is létrejött egy ilyen kulturális tömb. A 2021–22-es, szinte teljesen zárt évad alatt két új színház is beköltözött a IX. kerületi Ráday utcába, a már jelen lévő négy mellé.

De ez nem a versenyt erősítette, hanem az együttműködést és a közös gondolkodást emelte magasabb szintre.

Olyannyira, hogy most a színházak összművészeti fesztivált tartanak, amelynek nem titkolt célja a budapesti Off-Broadway megalapozása.

Az Itt és Most Társulat és Közösségi Tér az elmúlt két évben szervezte meg a STARTfesztet. Viszont az elmúlt másfél év pandémia hatására a kulturális terek még a start mezőről is hátrébb léptek. Most viszont eldöntötték, hogy kezükbe veszik a sorsukat, és hatost dobnak a dobókockával, hogy visszatérjenek a pályára a művészekkel és a nézőkkel együtt, így született meg a reSTART Feszt ötlete.

A Ráday utcában az Itt és Most mellett már hosszú ideje működő Karaván Színház, Pinceszínház és Stúdió K Színház, valamint az utca két új lakója, a Kettőspont Színház és Spirituális Ügynökség és a MáSzínház szeptember 24–26. között újra be- és kikapcsolódási lehetőségek sorát kínálják:

ingyenes és kedvezményes színházi előadásokat, workshopokat, illetve egyéb művészeti megmozdulásokat.

Ezek között lesz több gyerekeknek és családoknak szóló program is, de az interaktivitást és a társasjátékokat kedvelő felnőttek is ugyanúgy találnak nekik szóló eseményt, mint azok, akik a klasszikus színház szerelmesei. Láthatunk értelmi fogyatékos színészek közreműködésével megvalósuló előadást, de megnézhetjük Jordán Tamás önálló estjét, vagy épp Fodor Tamás szavalását is meghallgathatjuk a fesztivál alatt több élő felvételt is készítő, Zoltán Áron vezette VerShaker YouTube-csatorna programján.

A programfüzet már elérhető a fesztivál weboldalán, a jegyvásárlással látogatható programokra pedig a résztvevő színházak honlapján válthatnak jegyet az érdeklődők.