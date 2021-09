Fantasztikus formáját futja Pataki Ági modell, a Sunday Brunch vendége. A meghívásnak több apropója is van.

A modellből lett üzletasszony és producer szeptember elején ünnepelte hetvenedik születésnapját, de ez csak egy szám. A felét letagadhatná, szellemileg bámulatosan friss, társalkodópartnernek kiváló, emellett humora is a helyén van. A felsorolt képességek mindegyikét megcsillantja vasárnap a Sunday Brunchban, ahol természetesen a napokban megjelent könyvéről is szót ejtünk.

Sunday Brunch - előzetes (Pataki Ági)

A társalgás időutazás is egyben, amelyből sok érdekesség kiderül arról, milyen volt a 70-es években a szűkös modellszakma krémjéhez tartozni, hogy zajlottak akkoriban a fotózások. A modellek munkáját nem segítették stylistok, de sokszor fodrászok és sminkesek sem. A szocializmus fapados divatvilágában Pataki Ági lesz szakavatott kalauzunk, akinek sikerült kiragyognia a szürkeségből. Természetesen esedezve faggattam a szépség titkáról, és az adásból pár morzsát felcsipegethetünk ebben a témakörben is.

Könyve, a Nyitottan a világra érdekes olvasmány. Gyorsfénykép a korról, dokumentarista életrajz, rövid fejezetekből álló izgalmas olvasmány annak ellenére is, hogy nem szórakoztató irodalomnak készült. Fontos mű, mert segít megérteni az előző rendszer viszonyulását a divathoz, a szépséghez. A könyvet maga Ági írta, és végső soron élvezetes olvasmány lett még úgy is, hogy a mondatok tömörek, szikárak, lényegre törőek, mentesek a dagályos körmondatoktól. Amikor rákérdeztem ennek miértjére, Ági csak annyit mondott: ilyen vagyok én magam is. A beszélgetés végén pedig ennyit írt a könyvbe személyes ajánlásként:

Ironkodva-pironkodva, sok-sok szeretettel ajánlom ezt a könyvet. Egy szakmabelinek nehéz megfelelni :)

Utóirat, és ezt neki is elmondtam: az írásbeli stílusa, a mellébeszélések nélküli tényrögzítés nekem nagyon is megfelel, ezért szívesen ajánlom másoknak is elolvasásra.