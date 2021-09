Ez a mai verseny beosztása. A magyar csapat utolsóként kezdi meg és fejezi be a versenyt. Másodpercre pontosan 9:57-kor indul nekünk a megmérettetés. Az elviteles témát 14:52-kor kell kiadni a kóstolózsűrinek, majd 15:27-kor a hústálnak kell elhagynia a konyhát. Bármilyen késésért pontlevonás jár. Korábban a csapat egy bizonyos türelmi idő túllépése után tálalásban az aznapi sorrend legvégére került, amivel gyakorlatilag tönkre tette az ételét. Jelenleg nincs türelmi idő, tehát még ez a büntetési szabály is szigorodott. Kivételes helyzetben ránk ma ez nem jelent veszélyt, hiszen amúgy is utolsóként tálalunk. Ma igazából elkésni nem tudunk, de ez valójában persze fel sem merülhet egy ilyen komoly felkészülés után.