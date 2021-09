Prűdebb a magyar, mint száz éve

Pedig a szenvedély és az erotika most egy itthon már elfeledett műfajon keresztül költözik vissza az éjszakai, minőségi szórakoztatás életébe.

Mi az, ami nem cirkusz és nem kabaré, hanem a kettő ötvözete? Előadás, s miközben a produkciókat nézzünk, amelyek szó szerint elkápráztatnak, még enni és inni is lehet.

EZ a varieté.

Budapesten nagy hagyománya volt azoknak az intézményeknek, ahol a szó szoros értelmében mulatni lehetett. Helyek tele pompával, csillogással, bár igaz, ezek csak az elit és a tehetős külföldiek számára voltak elérhetők. A Moulin Rouge, az Arizona, a Budapest Varieté, az Olympia, a Maxim vagy a Fővárosi Varieté mind olyan vágyott világot teremtett, ahol a gondok helyét a féktelen hedonizmus vette át, kiszínezve a valóság fekete vonalakkal rajzolt kontúrjait.

A varieté francia eredetű szó (variété), jelentése változatosság. De a francia szó is a latinból ered, a varietasból. Ehhez hűen a varieté előadások rengeteg különböző stílust vonultattak fel, sanzonok, táncok, artistaszámok, rövid jelenetek és villámtréfák jellemezték. Legendás magyar színészeink is rendszeresen vállaltak fellépéseket varieté műsorokban, miután véget ért egy előadásuk: belevetették magukat az éjszakába, néha több helyen is megfordultak egy este alatt. Márkus László, Jávor Pál, Tolnai Klári, Kiss Manyi, Latabár Kálmán és Psota Irén – pár név a nagyok közül, akik szívesen szórakoztatták a mulatók közönségét.

Majd a szórakozás a rendszer igényeihez mérten átalakult, a rendszerváltás után pedig elkezdett kikopni az emlékezetből – még inkább titokzatos és misztikus emlékké formálva azokat az estéket, ahol egy pezsgő ára valakinek a havi fizetésébe is kerülhetett.

Richter Sebastian és Eötvös Krisztina pár éve elhatározta, hogy feléleszti a varieté műfaját. Mindketten nagy cirkuszi dinasztiák tagjai, minden napjukat a porondok világban töltik, ám egy idő után úgy érezték, szeretnének eltávolodni a nomád életmódtól, és valami újba kezdenének. Quick Change számukkal, ami már inkább az illúzió és a varázslat terepe, bejárták a fél világot, rengeteg helyre eljutottak, sokat tapasztaltak, és annál is többet láttak, például azt, hogy a varieté műsorok több helyen ugyanolyan nagy népszerűségnek örvendenek, mint egykor.

11 Galéria: Prűdebb a magyar, mint száz éve Fotó: Karip Tímea / Index

Majd egyszer megnéztek egy tévéfelvételt egy Maxim Varieté találkozóról, ahol valaki feltett egy kérdést egy idős úrnak, aki régen ebben a műfajban dolgozott, mégpedig ezt: lát-e esélyt arra, hogy ez a műfaj valaha újraéled. Az egykori fellépő nem volt derűlátó, viszont kifejezte reményét, hátha ez egyszer valakinek az eszébe jut.

Akkor és ott Sebastian és Krisztina Már tudta, hogy ők lesznek azok a vállalkozó szellemű valakik, akik összesöprik a varieté hamuját, amiből a műfaj főnixmadárként éled újjá.

A Budapest Varieté 1954 és 1959 között működött, és most ezen a néven indították újra. Az elmúlt két évben két műsort is összeraktak, majd a pandémia parkolópályára tette a kezdeményezést. Most viszont szeptember 30. és október 10. között nyolc előadással jelentkeznek a RAM Színházban, hogy megmutassák: a szórakozás nem merül ki a kocsmai beszélgetésekben.

Németországban hatalmas kultusza van a varietének. Ott is volt egy hullám, amikor vesztett a népszerűségéből, de ez nem tartott sokáig. A németek kifejezetten szeretik a szórakozásnak ezt a formáját, sokkal nyitottabbak erre a műfajra. Itthon a fiatalabb generációnak szinte fogalma sincs, hogy mit takar ez a műfaj, viszont az idősebbek még mindig emlékeznek rá, és ők igénylik is. Úgy gondolom, hogy az a korosztály, akik kinőttek már a romkocsma korszakukból, szintén igényelnének egy olyan szórakozási lehetőséget, ahol egy jó vacsora után látnak egy fergeteges előadást.

– meséli Eötvös Krisztina.

Az idei téma a szenvedély és erotika, ami lássuk be, a műfaj elengedhetetlen sajátossága. Viszont mindezt nem úgy csempészik bele az előadásokba, hogy megspórolják a jelmeznek szánt anyagokat, hanem inkább az atmoszférában és a mozgásban köszön vissza ez a hangulat. Erről Richter Sebastian így mesélt nekünk:

Az elő show varázsa felülmúlhatatlan. A varieté pedig rengeteg dolgot foglal magába, így akik eljönnek, sok különböző performanszt láthatnak. Az egész egy mix. Magának a műfajnak és a pesti éjszakának pedig van egy pikantériája, kicsit kevesebb ruha, kicsit más hangulat, de közben komoly artistaművészek adnak elő. Ennek élvezetére pedig újra meg kell tanítani a magyarokat, mert bár régen ez nem volt jellemző, most egy picit mintha prűd lenne a közönség.

Az est műsorvezetője Kőhalmi Ferenc bűvész, aki mellett több magyar és nemzetközi előadó várja a közönséget:

Andrey Jigalov varieté és cirkuszvilág Oscar-díjával, az Arany Bohóc-díjjal kitüntetett komikusa

Czigány Judit énekes

Santiago Maciel mexikói származású professzionális táncos, koreográfus

Bogdán Bettina légtornász

Ivan Peres kézegyensúlyozó, a párizsi Moulin Rouge fellépője

Vellai Krisztina légtornász

Földváry Balázs Cyr Wheel akrobata

Dias Brothers, akik a monte-carlói Nemzetközi Ifjúsági Cirkuszfesztivál aranydíjasai

nyolc tagú tánckar

Eötvös Krisztina és Richter Sebastian

A műsorról bővebben a Budapest Varieté weboldalán olvashatnak.