Senki sem akarta a háborút, az egész tragikus baleset volt

A 72 éves író Never (Soha) című regénye november 9-én jelenik meg az Egyesült Királyságban és azt követően Magyarországon is.

A könyv Ken Follett munkáihoz hasonlóan a krimi és a thriller közti műfaji kategóriába tartozik, ám az író ezúttal olyan témát ragad meg, amely olvasók ezreit sarkallja majd gondolkodásra.

Amikor kutatást végeztem a Titánok bukása című könyvemhez, rájöttem, hogy az első világháború egy olyan háború volt, amit senki sem akart. Egyik európai vezető sem szándékosan vett részt benne, de az uralkodók és miniszterek egyesével hoztak olyan döntéseket, melyek apró lépésekkel vittek közelebb minket a létező legszörnyűbb konfliktushoz a világon. Úgy érzem, az egész csak egy hatalmas tragikus baleset volt, és arra gondoltam: vajon megtörténhetne még egyszer?

− mondta az író a regény keletkezéséről a Pan Macmillan angol könyvkiadónak.

A Never egy thriller, tele hősökkel és gonoszokkal, hamis prófétákkal és nemes harcosokkal, elvakult politikusokkal és bátor forradalmárokkal. Egyszerre figyelmeztető bölcsesség és sokkolóan izgalmas történet, ami az olvasót a végéig magával ragadja

− írta a Goodreads.com könyvelemző portál szeptemberi bejegyzésében, ahol az oldal szerkesztői számos könyvről írnak esszéket, véleményeket, ajánlásokat.

A walesi író történelmi és kalandregényeiről ismert, több mint 160 millió eladott példánnyal büszkélkedhet. A New York Times magazin bestsellerlistáján négy műve is első helyet kapott, a Könyörtelenül (1979), a Kulcs a Manderley-házhoz (1980), a Kaland Afganisztánban (1986) és Az idők végezetéig (2007). Utóbbit és A katedrálist filmes adaptációból is ismerhetjük.

Az új regényt Magyarországon a Gabo kiadó adja ki, Instagram bejegyzésük szerint ugyancsak novemberben.

(Borítókép: Ken Follett angol író a spanyolországi Segoviában 2018. szeptember 21-én. Fotó: MTI/EPA/Pablo Martin)