Az Elkxurtuk lenyomja James Bondot a Corvin moziban

Hétfőn délután jelentette be a Budapest Film, hogy megkezdik a jegyárusítást az Elkxrtuk című filmre. Az artfilmesek október 22-től egy hétig naponta egy vetítést biztosítanak az elhíresült politikai thriller számára. A Corvin mozi kedd déli adatai alapján lényegesen több jegyet foglaltak le a magyar film egy hónap múlva esedékes első vetítésére, mint a csütörtöki James Bond premierre.

A mozisok közleményét követően, hétfő késő délután a következő felhívás jelent meg az Elkxrtuk Facebook-oldalán:

Az elmúlt hetekben nagyon sokan kérdeztétek, hogy mikor és melyik moziban láthatjátok a filmet. A Corvin moziban megnyílt a jegyvásárlás az Elkxrtuk soron következő vetítéseire! Megtöltjük együtt a termeket? Foglald le te is a helyed a vetítések egyikére a mozi weboldalán!

Másnap kiderült, hogy működik a felhívás és a filmet övező marketingkampány. A Corvin mozi honlapján található jegyfoglaló applikáció szerint

szeptember 28-án délben az első két sort leszámítva minden jegy elkelt a film október 22-i első nyilvános vetítésére.

A vizsgált pillanatban a székek több, mint fele volt kiadó október 23-ára, az okt. 24-i vasárnapi foglalás egyharmad házat mutatott.

A két éve várt James Bond-filmet naponta öt alkalommal vetítik a Corvinban csütörtöktől. A Nincs időd meghalni 14.45-kor kezdődő első nyilvános vetítése előtt két nappal még szinte bárhová találhatnak helyet az online jegyvásárlók. A nézők számára talán legkedvezőbb időpontban, este fél nyolckor kezdődő csütörtöki előadásra kedd délben még a székek kétharmada volt online választható.

Megkérdeztük Kálomista Gábort, az Elkxrtuk producerét, hogyan értékeli a friss adatokat. Az őszödi thriller készítője jelenleg nem tudja eldönteni, hogy politikai szándékot, vagy szakmai alkalmatlanságot keressen a mozisok vonakodása mögött. Azt mindenesetre leszögezi, hogy egy ilyen lendületes elővételi hullám a konkrét dátum előtt egy hónappal igen sikeres színházi előadások esetében is ritkaság.

A Budapest Film vezérigazgatója korábban az Indexnek is ezt nyilatkozta, hétfőn pedig közleményben jelentette be, hogy nagy érdeklődés esetén több vetítést is lehetővé tesznek. Kérdésünkre újra megerősítette, hogy folyamatosan figyelik a jegyek iránti érdeklődést, és ennek függvényében tárgyalnak a forgalmazóval az esetleges változásokról. Ismét leszögezte, hogy csakis szakmai érvek számítanak, a politikának semmi köze a vetítések számához.

(Borítókép: Kálomista Gábor. Fotó: Kaszás Tamás / Index)