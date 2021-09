Tereskova: A műgyűjtő jobban hallja, mit súg Isten szíve

Korábban a Sotheby's, a híres londoni aukciós ház csinált ilyet három évvel ezelőtt a sikeres művész, Damien Hirst munkáinak. Hirst brutális áron elkelt képei jelentették az inspirációt Tereskovának. Két-három tisztelettudóan leutánzott Hirst-alkotás után Nagy Kriszta bár művészi eszköztárába illesztette a Hirst-technikát, ezután újraértelmezte Hirst-öt a pöttyeivel együtt, és miközben fricskát mutatott képsorozatával a londoni és budapesti műkereskedelmi piac közti szakadék ma már semmivel sem magyarázható jelenségének, megjelenítette az emberiséget hosszú ideig rettegésben vírus mutációit is – és ezzel igen érdekes kiállítást hozott össze.

Tereskova új pöttyös sorozatának nagy része a pandémia alatt, a bezártság idején készült. Az eredeti tervek szerint egy Londonban élő galériatulajdonos rendezett volna belőle itthon aukciót, ám ez a járvány okozta szervezési problémák miatt végül elmaradt. De így talán a magyar műgyűjtők jobban jártak, mert a műkereskedő azzal az őrült ötlettel állt elő, amit Tereskova is elfogadott, hogy égessék el azokat a műveket, amelyeket nem vesz meg senki. Vagyis ha meg is marad néhány kép az aukció után, nem válik enyészetté, később is láthatjuk őket.

Nagy valószínűséggel állítható, hogy a művész ennek ellenére most sem fog hirtelen meggazdagodni. Nem fog annyit keresni a két éves munkájával, mint amennyit egyetlen Damien Hirst-ért fizettek ki a Shoteby's-nél.

Pedig ha valamikor szüksége volt egy magyar képzőművésznek arra, hogy el tudja adni a képeit, hogy a művészetével ne csak sikert arasson, hanem pénzt is keressen, és akkor most Nagy Krisztának valóban szüksége van a kézzel fogható sikerre. A művésznő áldott állapotban van, az ötödik X-be lépve a jövő tavaszra várja első gyermekét.

Így írt erről honlapján:

Még sosem volt ennyire igaz, hogy az életem a művészetem és a művészetem az életem. Eddig az életem irányította a művészetemet... de most úgy fest a művészetem vonzott be valamit, ami elkezdte irányítani az életemet. Egy másik apró pötty, egy petesejt.

Tereskovával pár nappal ezelőtt beszélgettem a Damien Hirst által ihletett pöttyös sorozatáról a Godot Kortárs Művészeti Intézet kiállítótermében. Míg rá vártam, a laikus műkedvelő kíváncsiságával néztem végig a képeket. Izgalmas, érdekes képek, a szabályosan, mértani pontossággal odafestett pöttyökkel együtt.

Tereskova képekre írt szövegei pedig mindig is elgondolkodtattak, szeretem őket, így aztán nem unatkoztam egy percig sem, míg a művész befutott. Na jó, inkább komótosan besétált... Szemmel láthatóan izgult a ma esti aukció miatt. Két év munkája, plusz kétmillió forint amit beletett a kiállítás anyagába. Nem meglepő az aggodalommal teli izgalom.

Együtt nézzük meg újra a tárlatot, közben Nagy Kriszta beszél Hirst-ről, műpiacról, a pöttyös sorozatnál alkalmazott technikákról, egy-egy kép mondanivalójáról. Ritka szerencse, hogy a művész maga avat be a képek megszületésének alkotófolyamatába.

Az aukció előzményéről például elmondta, hogy egy Angliában elő magyar galériatulajdonos kereste meg két évvel ezelőtt azzal, hogy csináljanak egy aukciót Londonban.

2019 végén a Shoteby's csinált Hirstnek egy olyan aukciót, ahol csak az ő műveit adták el. Hirst nagyon nagy sztár, menő, gazdag művész, és Kovács Dávid úgy gondolta, hogy hozzá hasonló az én habitusom, én is olyan pop-artos, sztáros művész vagyok, mint Hirst. Ő sem az a szerény, meghúzódó művész, mint ahogy én sem vagyok az.

Nagy Kriszta azt is mondja, hogy hamar megszületett a döntés, hogy kezdjenek bele, és csinálják.

És azt mondta a londoni fickó, hogy a végén, amit nem adunk el, azt égessük el, én ettől iszonyatosan féltem, de elég izgalmasnak tűnt az ajánlata, hogy azonnal elkezdjem, mert teljesen őrült ötlet volt. És nekikezdtem. Meggoogliztam, hogy ki ez Damien Hirst, és kiderült, hogy egy olyan csávó, akinek például van egy olyan sorozata, amin csak pöttyök vannak.

Aztán rámutat egy képre:

Nézd, ott, az a legfölső kép olyan, mint ha Hirst kép lenne!. Az alapötletet aztán elkezdtem mixelni a régi festményeim motívumaival. Volt egy sorozatom, ahol ezek a lányalakok szerepeltek, akiket ebben a sorozatban felhasználtam. A lányalak én vagyok, illetve voltam 10-15 éve. A korábbi képeken a sebeiket mutogatták, azt, hogy hol sérültek meg, ott a vászon át volt vágva, és vissza volt varrva. Szóval ezeket a régi képeimet vettem elő, és ebből kezdtem el ugyanúgy mixelni az új képeket, mint ahogy ma egy zenész mixeli a zenéjét.

Aztán azt is elmondja, hogy az első pár kép még nagyon nagyon hasonlított Hirst munkáira, de a többi már nem. Ezek valóban jellegzetes, csak Tereskovára jellemző alkotások, Hirst pöttyei ellenére. A művész az első festményeket lefotózta, lekicsinyítette, végtelen tapétamintákká alakította, majd újra nyomtatva, apró részleteit megsokszorozva, spray-vel lefújta formálta őket tovább. A tűzfalak, a vasút menti kerítések graffitijei köszönnek vissza egy galéria kiállításához igazított méretben, a Tereskovára jellemző feliratokkal – a korábbi híres Nagy Kriszta-képek töredékei kerülnek újra mixelve az új alkotásokra.

Nagy Kriszta arról is mesél, hogy szereti megidézni más művészek munkáit. Főleg azokat, akiket imád. Már volt olyan sorozata, tíz éve, amely úgy készült, hogy Jean-Michel Basquat képeinek katalógusát letette magam mellé, és elkezdett belőle olyan képeket festeni, amiket Basquat már megfestett.

Nekem ez nagyon ment, mert őt nagyon szeretem, és kiderült számomra, hogy tökre hasonlóan használom az ecsetvonást, mint ő. Amúgy teljesen másképp festettem, mint ő, sok mindent használtam, betűket, karcolást és a többi. Akkor abban az volt a vicces üzenet, hogy vegyenek tőlem Basquat-képeket és spóroljanak meg 1 millió 700 ezer dollárt, mert nálam csak 80 ezer forintba, vagy 100 ezerbe kerül egy Basquat-kép. De azért az egy eredeti Nagy Kriszta kép volt, egyébként.

Tereskova újabb képre mutat:

Ez volt az első olyan mixem. Amikor ezt a motívumot lefotóztam és elkezdtem egy nagyobb felületre felpakolni, valamiért elkezdtem a mintát sokszorosítani. Közben az történt, hogy kitört a koronavírus-járvány. Minden bezárult, teljesen otthon voltunk egyedül. Nem tudom miért, az utóbbi időben közel kerültem a stencilhez és spray-vel való fújáshoz. Ez az első nagy képem, úgy készült, hogy megfestettem először a képet, lefotóztam, megsokszorosítottam, fölnagyítottam, és utána ráfújtam nagyban az egyik arcot, ez a graffitihez hasonló műfaj. Az egyik fő mondanivalója az egész kiállításnak, hogy egy 120x170-es Damien Hirst kép megközelítőleg 170 millió forintba került, míg egy ilyen méretű Nagy Kriszta kép ára megközelítőleg 1 millió forint. A szorzó 170-szeres. Tehát továbbra is nagyon izgat az a probléma, hogy miért ennyire szomorú a helyzet a magyar kortárs művészet piacán. Talán azért, mert még csak húsz éves a piac. Ennyire óriási a különbség, ha Damien Hirst festette volna ezeket a pöttyöket, akkor 170 millió forint lenne a kép ára.

Együtt megyünk, képről-képre, beszélgetünk. Próbálok rájönni arra, mit is látok, ő pedig válaszol és mesél.

Na jó, de mitől lesz valakiből Damien Hirst? Csak annyi lenne a különbség, hogy jobb helyre született?

Fején találta a szöget. A lényeg az, hogy a magyar művészek művészeti szempontból, művészeti értékszempontjából nem különböznek annyira a londoni művészektől, hogy ez a szorzó 170-es legyen. Ez nagyon fontos. Nem véletlenül utalok állandóan olyan művészekre, akik nem Magyarországon élnek és nagyon hasonlóan gondolkodnak, mint például én. Vagyis én gondolkodom nagyon hasonlóan, mint ők, mert én születtem később, és ők sokkal nagyobb sztárok, mint én.

Technikában sincs nagy különbség?

Nem sok, ez a mai kultúra, egy ilyen mixelős kultúra.

Lehet, hogy ezt Damien Hirst talált ki, ő csinálta először, ő számít eredeti alkotónak, ezért ennyi az ára...

Őneki valószínűleg a legelső eladása is 170 szer nagyobb volt, mint az én legelső eladásom. Egy magyar művészünk van, Maurer Dóra, aki még életében a Tateben kiállított. Hurrá!!!! De ő sem 40 évesen érte ezt el, hanem majdnem 80 évesen.

Az egyik képen ezüst színű a könnycsepp.

Igen... Itt még a régi technikáimból vannak ilyen visszaidézések, a könnyes szemű lányok, ez a Szélforgó című képemből van. És akkor az történt, hogy teljesen behúzott engem ez a mintacsinálás valahogy, és ez egy olyan sorozat ami egyértelműen Damienről szól. Olyan feliratok vannak a képeken, mint például, hogy „Szeretlek Damien, olyan nagy sztár szeretnék lenni, mint te”.

Ne már! Ez olyan koncerteken csápolós tinilányos, rajongós szöveg. Fruskák mondják a popsztárnak, hogy „olyan szeretnék lenni mint te”.

Meg olyan szöveg van az egyik a képen, hogy „Demien szeretnék olyan büdzséből dolgozni, mint te”, „Damien szeretnék olyan vevőkört, mint a tied”. Ezek a megfontoltabb mondatok, és hogy „Damien olyan piacon szeretnék árulni, mint te”, mert egyértelmű, hogy a toporgás megy, igazából még mindig gyerekcipőben jár a piac. Amikor elkezdtem dolgozni, akkor teljesen belendültem ebbe, hogy egy képnek hányféle lenyomatát, másolatát, meg mutációját lehet megcsinálni. Megkérdezték tőlem 2020 közepén, amikor a vírusjárvány első hullám lement és egy kis lazulás volt, hogy nincs-e valami jó kis munkám, ami tükrözi a vírust, és azt mondtam, hogy szerintem nincs. Aztán egy év múlva rájöttem, hogy hiszen éppen itt állok előtte, és én csinálom. Az az első kép, a sima, szürke pöttyös, és itt, ennél a képnél már kezdtem elszakadni Damien pöttyeitől, és már tökre nem úgy tettem a pöttyöket ahogy ő, gyakorlatilag ilyen az első két-három konkrét Damien Hirst idézet után elkezdődött valami, ami már önmagában nem emlékeztetne Hirstre. És nagyon nagy izgalommal töltött el, hogy egy ilyen Minta.”

Egyébként az Orbán Viktoros képeimnek is az volt az eredeti címe, hogy Minta. Mert mintás asztalterítőkre, ágyneműkre került rá az arca, és akkor egyre izgatottabban kezdtem dolgozni, és akkor kezdtek jönni a felirataim, pontosabban már előtte is elkezdtek jönni, és használtam a gondolataimat is, amikből mindig írok a képeimre, például hogy „Az én mesterem Isten, a tanáraim pedig dr. Lehóczki és Feldmár”.

Az a kék hátterű kép, a színeivel mintha a világűrt idézné meg.

Ennek szintén az a története, hogy ott van felül ez eredeti festmény, ami aztán elkezdett mutálódni, mixelődni és és egy fotóshopban összevissza pakolásztam a képeket és elcsúsztattam egymáson, aztán elkezdtem észrevenni, hogy ezek így gyönyörűek. Tök izgalmas volt, hogy ezekbe bele lehetett fújni a Kriszti-alakokat.

És ezen a képen is van egy érdekes felirat.

Igen. „A műgyűjtő jobban hallja, mit súg Isten szíve”.

(Borítókép: Nagy Kriszta)