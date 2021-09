Rosszul lett a színpadon Esztergályos Cecília, újra műteni fogják

Szomorú hír érkezett a népszerű színésznőről, Esztergályos Cecíliáról. A 78 éves Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő egy előadás után rosszul lett, és kórházba szállították. Innen alig néhány hónapja engedték ki.

Óriási sikere volt az előadásnak, telt ház előtt játszottunk, virágokat kaptam. Amikor is az utolsó meghajlásnál kiment a csípőm és azonnal bevittek a kórházba. Még aznap hajnalban, miután visszatették a helyére, haza is engedtek, azt hittem, minden rendben van. Most a kollégák fogtak a kezükben, amíg meg nem érkezett a mentő. Hordták oda a széket, hogy leüljek, de mozdulni se tudtam, a lábam miatt