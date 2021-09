Megvannak a Primák, jöhetnek a Primissimák

Szacsvay László, Rónai Egon és Egervári Sándor is esélyes az elismerésre, a jelöltekre bárki szavazhat.

Tavaly a vírus az élő eseményeinket is megfertőzte, és hónapokra eltüntette őket az elérhető programok kínálatából. Fesztiválok, konferenciák, előadások, sőt, még díjátadók is elmaradtak. Így esett áldozatául a Prima Primissima is a korlátozásoknak, viszont idén várhatóan decemberben visszatér, hogy újult lendülettel emelje ki a magyar kultúra, tudomány, művészet és sport nagyjait.

A díjak struktúrája nem változik, tíz kategóriában hirdetnek kiválóságokat: magyar irodalom, magyar színház és filmművészet, magyar képzőművészet, magyar tudomány, magyar oktatás és köznevelés, magyar építészet és építőművészet, magyar sajtó, magyar sport, magyar népművészet és közművelődés, magyar zeneművészet.

Minden kategóriában három díjazott kap helyet, így az elmúlt évekhez hasonlóan idén is harmincan részesülnek az elismerésben.

Az alapítvány Kuratóriumának tagjai és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének kibővített elnöksége titkos szavazással közülük választja ki a Primissimákat, akik 15, míg a Primák 5 millió forint elismerésben részesülnek.

Az értékes életművek elismerése mellett az ifjú tehetségek felkutatása és bemutatása is fontos küldetés. A 2007-ben alapított Junior Prima Díj is számos harminc év alatti reménység felemelkedéséhez nyújtott már támogatást.

Emellett idén is átadják a Regionális és Megyei Prima díjakat, melyeket 19 megyében és Budapesten, megyénként hárman nyerhetnek el. A díj célja a helyi közösségek erősítése és az értelmiségi eredmények elismerése. A díjazottak jutalma 1-1 millió forint.

A Junior és Megyei Primák összesen 120 kitüntetést kapnak majd idén is, a díjjal járó összesen 150 millió forinttal együtt. A Közönségdíjas 15 millió forinttal lesz gazdagabb, a jelölt személye idén is SMS-szavazással dől el.

2021-es Prima díjasok

Magyar irodalom

Ferenczes István Kossuth-díjas író, költő

Dr. Kovács István Babérkoszorú-díjas költő, műfordító, Széchenyi-díjas történész, polonista

Száraz Miklós György József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas író, esszéista

Magyar színház- és filmművészet

Básti Juli Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész

Rófusz Ferenc Kossuth- és Oscar-díjas animációs filmrendező

Szacsvay László Jászai Mari-díjas színművész

Magyar képzőművészet

Barabás Márton DLA, Munkácsy Mihály-díjas festő- és szobrászművész

Keresztes Dóra grafikusművész, animációsfilm-rendező

Szőcs Miklós TUI, Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész

Magyar tudomány

Dr. Egyed Ákos történész

Dr. Kondorosi Éva Széchenyi-díjas molekuláris biológus

Dr. Pászthy Bea gyermekorvos, gyermekpszichiáter, családpszichoterapeuta

Magyar oktatás és köznevelés

Bolyai János Matematikai Társulat

Dr. Nikolov Marianne egyetemi tanár, professzor emerita

Dr. Pásztor Zsuzsanna zongoraművész-tanár, egyetemi oktató

Magyar építészet és építőművészet

Kovács Csaba Ybl-díjas építész, belsőépítész, habilitált egyetemi docens

Patonai Dénes DLA, Ybl- és Csonka Pál-díjas építészmérnök

Szabó Levente DLA, Ybl-díjas építész, egyetemi tanár

Magyar sajtó

Borbás Mária televíziós szerkesztő

Madár István közgazdász, elemző, újságíró

Rónai Egon újságíró, televíziós-rádiós műsorvezető, riporter

Magyar sport

Egervári Sándor labdarúgó, mesteredző

Jónyer István – Klampár Tibor – Gergely Gábor trió, világbajnok asztaliteniszezők

Rejtő Ildikó olimpiai bajnok tőrvívó, szakedző

Magyar népművészet és közművelődés

Farkas Zoltán Batyu és Tóth Ildikó Fecske Harangozó Gyula-díjas néptáncművészek

Héra Éva közművelődési szakember

Vavrinecz András népzenész, egyetemi oktató

Magyar zeneművészet