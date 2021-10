Még a csapból is Britney Spears-dokumentumfilm folyik

Február óta szinte másról sem olvasni a bulvársajtóban, mint a Britney Spears és édesapja, Jamie Spears között zajló hadakozásról. A küzdelem azonban nagyon egyoldalú: az elmúlt 13 évben másról sem szólt, minthogy az apa – és persze a felfogadott ügyvédek, orvosok, menedzserek és hozzátartozók – állítólag kizsigerelik Britneyt, és akarata ellenére dolgozni kényszerítik az elvileg orvosi felügyeletre szoruló 39 éves énekesnőt.

Februárban hatalmas port kavart a The New York Times dokumentumfilmje, a Framing Britney Spears, amely valósággal pofán csapta az egész világot. A sajtó már évek óta cikkezett a #FreeBritney-mozgalomról, a filmnek hála azonban olyan elhallgatott dolgokra és soha nyilvánosságra nem hozott dokumentumokra is fény derült, amelyek talán még a legnagyobb Britney-fanatikusokat is megdöbbentették.

Múlt pénteken robbant a meglepetésbomba: megjelent a Framing Britney Spears folytatása, az FX-en és a Hulun debütáló Controlling Britney Spears. A film néhány új – és megdöbbentő – történetre hívja fel a figyelmet. A filmből kiderült, hogy:

Britney Spears mobilját lehallgatták,

a hálószobáját bepoloskázták,

a személyes kapcsolatait ellenőrizték,

az énekesnő félt, hogy nem láthatja a fiait,

évek óta véget akart vetni a gyámságnak,

a testőrök felügyelték a gyógyszeradagját,

valamint a #FreeBritney-mozgalmat is figyelték.

Vasárnap este – két nappal a TNYT második filmje után – a CNN is műsorra tűzött egy új dokumentumfilmet. A Toxic: Britney Spears’ Battle for Freedom egyszerű, összefoglaló alkotás Spears karrierjéről, valamint a botrányos gyámságról. Az, hogy a film mennyi új infóval szolgál, mindenki döntse el maga...

Kedden pedig a Netflix is műsorra tűzte a saját Britney-filmjét. A Britney vs. Spears című 90 perces dokumentumfilm, Erin Lee Carr alkotása – természetesen – a hírnév árnyoldalairól és a gyámságról szól. A rendező a Rolling Stone magazin munkatársával, Jenny Eliscuval karöltve valósította meg a projektet. A film kicsit olyan, mintha az ő rajongói – és sajnálkozó – levelük lenne az énekesnő felé.

Február óta négy Britney Spears-dokumentumfilm látott napvilágot, mégsem lehet egyikre sem azt mondani, hogy hiteles alkotás lenne. Hiába szólal meg számos, Britney sztorijában érintett személy – egykori menedzserek, táncosok, turnévezetők, stylistok, barátok, orvosok, lesifotósok és ügyvédek –, a legfontosabb embereket változatát egyikben sem halljuk. Sem Britney Spears, sem apja, Jamie Spears, anyja, Lynne Spears, és húga, Jamie Lynne Spears nem nyilatkozik vagy jelenik meg a filmekben. Az, hogy Britneyhez egyáltalán eljutott-e bármelyik felkérés, máig nem tudni...

A filmeket minden bizonnyal szándékosan időzítették a szeptember 29-i tárgyalás környékére. A sorra debütáló, egymástól független filmek azt sugallják, hogy Spears ügyére igen is oda kell figyelni. Tudva azonban, hogy az énekesnő magánéletének mekkora része telt a nyilvánosság előtt, és a szórakoztatás kedvéért, vajon helyénvaló-e, hogy a februári Framing Britney Spears után – némi plusz infóval kiegészítve – felmelegítik a sztorit? A #FreeBritney-mozgalom lényege, hogy a közvélemény végre elismerje, az énekesnő segítségre szorul. Felmerül azonban a kérdés: valóban segítenek ezek a dokumentumfilmek? Az biztos, hogy popsztár apjának 13 éve tartó gyámságát szeptember huszonkilencedikén felfüggesztette a bíróság.

(Borítókép: Britney Spears 2013. szeptember 21-én. Fotó: Isaac Brekken / Clear Channel / Getty Images)