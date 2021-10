Az immár második évadával jelentkező Sunday Brunch podcastként és videós formában is elérhető. A műsor sztárvendégei van, hogy aktuálisak, máskor aktuális produktum nélkül is izgalmasak az Index számára. Bereczki Zoltán musicalszínész esetében mindkettő fennállt.

Fotó: Bodnár Patrícia / Index Bereczki Zoltán és Kitzinger Szonja 2021. szeptember 29-én a Sunday Brunch felvételén

Bereczki Zoltán meghívását még a Sunday Brunch első évadában Palya Bea javasolta. A Dancing with the Stars elindulása pedig apropót is adott ehhez. A TV2 vetélkedőjében, mely a múlt héten indult, Schiffer Miklóst váltotta a zsűritagok között, ahová egészen sajátos hangvételt hozott be az immár kétgyermekes apuka, akinek ez év augusztusában újra kislánya született. A műsorban beszélünk a vetélkedőről, két hónapos gyermekéről, Flóráról, előkerül a közélet, és kiderül, hogy egykori színművészetisként miért nem foglalt állást SZFE-ügyben.

Bereczki lelkén komoly sebet ejtett az SZFE - Sunday Brunch előzetes

A műsorban elmeséli első Michael Jackson-táncának történetét, ahogy szó kerül arról is, hogy a Palya Beával közösen írt Csillagtérkép című slágerét végül miért Rúzsa Magdival énekelte. Különös történet fültanúi lehetnek, ha holnap megnézik videós podcastünket. A holnapi viszontlátásig érdemes meghallgatni az inkriminált dalt, annak, aki nem ismerné, hátborzongató élmény, a szó nemes értelmében.

Tartsanak velünk hétről hétre, hiszen minden vasárnap hozunk egy jó beszélgetést. Nézzenek bele korábbi adásainkba is! Vendégünk volt többek között Náray Tamás, Schobert Norbert, Sárközi Ákos, ahogy Pataki Ági is.