Fülledt erotika a Vígszínházban, ott lesznek a nácik is

Három hónapot sem kell várni, és a Vígszínház nyári előadása, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon bemutatott világhírű musical, a Kabaré immár kőszínházi környezetben is látható lesz.

Bár a híradások most arról szólnak, hogy a Vígszínház 125 éves történetében először mutatják be Joe Masteroff, John Kander és Fred Ebb világhírű musicaljét, a Kabarét, de a rajongók ezt már idén nyáron láthatták, igaz, szabadtéri környezetben. Igazi színháztörténeti pillanat volt, hiszen a Vígszínház fennállása óta ez volt az első olyan alkalom, hogy a teátrum épületétől légvonalban talán egy kilométerre sem lévő Margitszigeti Szabadtéri Színpadon bemutatkozott a társulat.

Erről a jeles eseményről, illetve az eladás beszámolójáról az Index olvasói első kézből értesültek, az erről készült cikket itt újra bárki elolvashatja.

A musicalt a közönség most október 9-én és 10-én a Vígszínházban is láthatja. A produkciót Béres Attila rendezte, Sally Bowles szerepében október 9-én Szilágyi Csenge, október 10-én Dobó Enikő látható. A főbb szerepekben ezúttal is Seress Zoltán, Kern András, Igó Éva, Brasch Bence és Horváth Szabolcs lép színpadra.

A Kabarét 1966. november 20-án mutatta be a Broadwayn a Broadhurst Theatre. A musical cselekménye John Van Druten I am a camera című színpadi művét és Christopher Isherwood novelláit követi. Filmváltozata nyolc Oscar-díjat kapott (rendező: Bob Foss, 1972), a főszerepben a közönség Liza Minnellit láthatta.