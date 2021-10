Miller Dávid: Nem hipochonder vagyok, hanem beteg

Szinkron nyelvhasználat és manír, tehetségkutató zsűrik zsargonjai és a jó nachos. Többek között ezekről is beszélgettünk a Márkó és Barna Síkideg e heti adásában Miller Dávid műsorvezetővel, zenésszel, színésszel, szinkronszínésszel.

Miller Dávid mesélt nekünk arról, milyen volt banánnak öltözni az Álarcos Énekesben, amit egyébként tavaly ő nyert meg. Azt mondta, szerencsésnek mondhatja magát, hiszen a többi versenyzőnek nagyon komplikált jelmeze volt, míg ő csak felkapta a banánkosztümöt. Annyira izgult azonban, hogy a verseny alatt sokszor álmodta azt, mintha meztelenül állna a színpadon, és közben senki sem szól neki. Beszélgettünk a szinkronizálásról is, ahol rendre feminin férfiak karakterét osztják rá, de kapott már nonbináris szerepet is. Szót ejtettünk arról, hogy miközben az egész világon elismerik a magyar szinkron munkamódszerét, mégis itthon mindenki aprópénzért dolgozik a szakmában. Barna azt mondta, őt az bosszantja fel, hogy sokszor hallani olyan szófordulatokat, amiket soha nem használunk a való életben. Például

„az ördögbe is”, vagy „a srácaid hogy vannak?”

Márkó azon tud kikészülni, amikor a szinkronszínészek rossz angolsággal mondják ki a szavakat vagy neveket. Így születik a

„Szúzen” vagy a „Ricsárd”…

Miller Dávid azt mondta, ő mindent megeszik, mindent szeret, egyedül rossz textúrákat és állagokat tud utálni, a

„szottyadt, föttyedt dolgokat”.

Ilyen például a tejnek a föle vagy a lisztgalacsin. A héten például moziban járt, ahol minden alkalommal azt kéri a büfében, hogy vegyék ki a nachosszószba esett chipsdarabokat, hogy film közben nehogy egy szétázott nachosszal találkozzon. Most attól lett ideges, hogy a büfés azzal utasította vissza kérését, hogy nem érhet hozzá a chipshez. Dávid ezen meglepődött, hiszen különben hogy hozná ki neki? Beszélgettünk még arról is, hogy mitől jó egy darab ropi, milyen a tökéletes sütet, vagy hogy mennyi só kell rá.

Márkó beszélt a hipochondriájáról, amit évekig sportszerűen űzött. Dávid és Barna mindketten nagyon tudtak azonosulni a témával, el is indult a vita arról, hogy ki képzelt már be borzasztóbb betegségeket. Barna, amikor kétségbe esik, a legrosszabb eshetőségeket vizionálja, vagy az orvostanhallgató ismerőseit hívja fel telefonon, hogy megnyugtassa magát, vagy elkezd az interneten keresgélni, és fórumokon olvasgat rémtörténeteket. Dávid is szereti önmagát diagnosztizálni, és a ráktól kezdve az agysorvadásig minden baja volt már. Márkó azonban azzal nyugtatta meg a fiúkat, hogy idővel az ember kinövi a hipochondriát, és rájön, nincs ideje ezen kattogni.

A közelgő X-Faktor kapcsán, aminek Miller Dávid a műsorvezetője lesz, beszélgettünk a tehetségkutatók zsűrijéről is, amelyek tagjai állandóan ugyanazokat a sallangokat használják. Azt mondja:

„legyél egy dög, egy démon a színpadon”, vagy „Jimmyből csak egy van, de ma egy új király született”.

Dávid azt mondja, nehéz lezsűrizni ennyi embert úgy, hogy ne legyen közhelyes. Márkó, aki maga is sokszor volt már zsűritag, nagyon helyeselt, és azt mondta, ő inkább mindenkit kiejtett.

Hallgassák meg ezt a részt is a Spotifyon, vagy nézzék meg a YouTube-on. Jövő héten újra jön a Márkó és Barna Síkideg az évad hatodik részével, ahol ezúttal Márkó és Barna kettesben várja majd a hallgatókat, hogy erőt gyűjtsenek az évad második feléhez.