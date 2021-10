Vidnyánszky Attila nem fogott kezet Molnár Áronnal

Immár nemcsak üzenget egymásnak Vidnyászky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója és Molnár Áron színművész, de a közöttük lévő párbeszéd még korántsem teljes. Minderről Molnár Áron számolt be videóüzenetben.

Molnár Áron még nyáron hívta vitára Vidnyánszky Attilát, mert tudomása szerint a Nemzeti Színház igazgatója úgy minősítette őt a színház egyik próbáján, hogy nem volt ott. A direktor válasza akkor – a színész elmondása szerint – az volt, hogy nem nyilvános beszélgetésen találkozik vele, de semmilyen formában nem ad neki lehetőséget, hogy azok a gondolatok, ideológiák, amelyek szétrohasztják Európát és Magyarországot, az ő színházában ilyen formában teret kapjanak.

A találkozó akkor nem jött létre, ám a direktor és a színész most mégis összefutott, pontosabban mindketten részt vettek az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) magyarországi panelbeszélgetésén. Az eseményről Molnár Áron NoÁr a közösségi oldalán videóüzenetben számolt be, amelyben azt mondta, hogy Vidnyánszky Attila nem fogott vele kezet, és azt mondta neki, ha neki is lesz hat gyereke, majd beszélnek.

A videó itt megtekinthető:

A panelbeszélgetésen Molnár Áron ezekkel a szavakkal kezdte beszédét: