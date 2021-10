Gyönyörű emberek csinálnak lenyűgöző dolgokat a testükkel lenge öltözékben, miközben mi nézzük őket. Nem kell egyből rosszra gondolni, hiszen így lehet nagyjából összefoglalni egy mondatban a Budapest Varieté Szenvedély és erotika című előadását, ami kifejtve egy fokkal izgalmasabb és kevésbé tizennyolcas karikás történet.

Idén a RaM Színház ad otthont a Budapest Varietének, melynek művészei másfél év Covid-kényszerszünet után ölthették újra magukra a selymeket, a csillogó köves, tollas ruhákat, hogy elkápráztassák a nézőket egy őrületes esttel. Vagy ki tudja, mivel. Igazából mikor besétálunk a nézőtérre, még nem tudjuk, hogy mi vár ránk.

A függöny bordó bársonya falként zárja el tőlünk a színpadot, egyelőre őrzi a varieté titkait. A nézőtér és a színpad között körasztalok mellett ülnek a vendégek, ami elemeli az előadás hangulatát a megszokottól. A varieté műfajához tartozik, hogy senki nem követeli meg a nézőktől a szigorú vigyázzban ülést, még a cukros zacskók állandó zörgése is hozzájárul az atmoszférához – aki szeretné, akár egy gasztronómiai élménnyel is megtoldhatja az élvezeteket.

Sokan ülnek az asztalok körül, aminek két oka is lehet. Az egyik, hogy a varieté most születik újjá, és nem rossz a részesévé válni egy valódi főnixmadár-pillanatnak. A másik, hogy ez egy olyan formája a szórakozásnak, ami kötetlenebb, csillogóbb a megszokottnál. A közönségben vannak fiatalok, középkorúak és idősek is, a műfaj egyértelműen nem egy korosztálynak szól.

Richter Sebastian köszönti a nézőket, aki feleségével együtt dolgozott az est létrejöttén. Láthatóan izgatott, hangulatát azonnal átveszi a publikum is.

Kőhalmi Ferenc veszi át tőle a szót, az est műsorvezetője, a konferanszié. Azonnal megtalálja a hangot, fél percen belül megnevetteti a nézőket. Vannak olyan műsorvezetők, akiknek minden mondata után elfogja az embert egyfajta kínos érzés. Tudja, érzi, hogy amit hallott, annak viccesnek kellene lennie, de nem az. Csak azért nevet, hogy feloldja feszültséget, ami ebből az antagonizmusból fakad. Meg nagylelkűségből, hiszen sajnálja a nem vicces humoristát. Kőhalmi nem ilyen. Humora, kisugárzása, személye eredeti, az általa generált kacajok pedig szívből jönnek. Jó jel.

Majd széttárul a függöny, és egyből a Burlesque című filmben érezhetjük magunkat. A színpad hátulján világít a varieté felirat, a teret táncosok lepik el, megjelenik Czigány Judit, és búgó énekhangja betölti a teret. Az ének az egyik sarkalatos pontja egy ilyen előadásnak, ha az előadó hangja egy picit is átmegy művibe, megbotlik, vagy olyan tartományokba téved, ami még a zuhanyrózsa alatt se tűnne meggyőzőnek, a varázs azonnal megszűnik. Szerencsére Czigány Judit énekesként vérprofin olvad össze a műsorral.

A profizmus az egész estét jellemzi. Minden blokk minden előadója tökéletes. A fellépők között vannak tehetséges magyarok és ismert külföldi művészek, ami néha tulajdonképpen ugyanazt jelenti. Az első artistaszámot például Ivan Peres viszi színre, aki a párizsi Moulin Rouge egyik művésze. Kézegyensúlyozó száma egyszerre állítja el a lélegzetet, és nyújt tökéletes látványt az izgalom mellé.

Az est tematikája a szenvedély és az erotika, de mindezt nem félpucér nőkkel és tolakodóan pajkos férfiakkal teszi, hanem az előadások szakmai perfekcionizmusával. Bogdán Bettina és Vellai Krisztina légtornász-produkciója világszínvonal. A két lány nemcsak gyönyörű, de vakmerő is, body trapeze számuk egyértelműen az est egyik csúcspontja. Egymáson lógnak a levegőben, mozdulataik tűpontosak, a köztük lévő összhangot a szinkronúszók is megirigyelnék.

Eötvös Krisztina és Richter Sebastian egy megfejthetetlen illúziót ajándékoz a közönségnek, Andrey Jigalov újraértelmezi a bohóckodás fogalmát, Földváry Balázs cyr wheel akrobata játszi könnyedséggel szegi meg a gravitáció törvényeit. A Duo In Motion párosa valószínűleg nem rendelkezik csontokkal, mert az a fajta hajlékonyság, amivel játszanak, nem létezik, pedig mégis.

A Dias Brothers egy portugál testvérpáros, ők már évekkel ezelőtt megnyerték a cirkusz legrangosabb díjait. Olyan produkciót rittyentettek, amitől napokkal később sem tértünk magunkhoz. Csak a reinkarnációra gyanakodhatunk, mert előző életükben biztosan gumipókok voltak. Miközben az egyik fiú égnek meredő lábaival ezerszer átfordította testvérét a tengelye körül, olyat láttunk élőben, amit eddig csak animációs filmekben.

A varieté jelentése változatosság. Logikus elvárás, hogy ennek a műsornak is változatosnak kell lennie. Szerencsére ennek is megfelelnek ezen az estén, számtalan érzékünkre volt hatással az előadás. Az artistaszámok hihetetlenül sokfélék, az ének-, illetve táncblokkok folyamatosan új jelmezekkel és stílusokkal lepnek meg. Nézőként folyamatosan hintázunk a nevetés, a félelem, a döbbenet, az illúzió, a szemet gyönyörködtető színpadkép, a fülnek jóleső zene és a gyermeki extázis között. Kimerülve, mégis feltöltődve távozunk az előadás végén. Hölgyeim és uraim, a pesti varieté hivatalosan is feltámadt hamvaiból.