A Gyűrűk Ura rusnya orkja nem véletlenül hasonlít Harvey Weinsteinre

A Gyűrűk Ura főszereplője, Zsákos Frodó megformálója, Elijah Wood Dax Shepard podcastjában elmondta, hogy Peter Jackson rendező direkt úgy tervezte meg az egyik ork maszkját, hogy az akkor még nagyhatalmú producerre, az azóta nemi erőszak miatt börtönbüntetését töltő Harvey Weinsteinre hasonlítson.

Az egyik ezek közül az ork maszkok közül, erre élénken emlékszem, úgy nézett ki, mint Weinstein. Ez amolyan b*meg-gesztus volt, a sok elkövetett szemét gesztus miatt. Azt hiszem most már beszélhetek erről, elvégre a csávó már a kib*tt börtönben van. B*djon meg

– fogalmazott Wood az LADBible szerint.

A Gyűrűk Ura-filmekhez is kapcsolódó Miramax stúdió egykori vezetője, Hollywood egyik legbefolyásosabb producere, Harvey Weinstein több évtizeden keresztül számtalan nő, köztük számos színésznő ellen követett el szexuális erőszakot. A bukását 2017-ben okozta két, a New York Timesban és a New Yorkerben megjelent oknyomozó cikk. Ezt követően többször vádat emeltek ellene, jelenleg 23 éves börtönbüntetését tölti.