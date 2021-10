A polgármester kirúgná az egri színház igazgatóját

Mirkóczki Ádám egri polgármester kezdeményezi a Gárdonyi Géza Színház igazgatója, Blaskó Balázs felmentését. Ezt azzal indokolja, hogy a Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság az október 4-i nyílt ülésén a direktor minősíthetetlen kijelentéseket tett a közelmúltban elhunyt Kelemen Csaba színművészre. A bizottság arról tárgyalt, hogy a tavaly októberben koronavírus fertőzésben elhunyt népszerű színészről nevezzék el a stúdiószínpadot – adta hírül az Eger Hírek.

A polgármester kiadott egy közleményt, amelyben úgy fogalmaz:

Ezt követően az Egri Hírek oldalán jelent meg a direktor válasza, amiből kiderül, hogy Blaskó Balázs színházigazgató eddig kegyeleti okokból nem kívánta indokolni döntését, viszont a támadások miatt elmondja a következőket:

Sajnos, szomorú tény, hogy Kelemen Csaba és felesége, Lengyel Edina végig titkolták Csaba betegségét a színház vezetése előtt is. Érthetetlen, hogy míg 2020 tavaszán a Covidtól való rettegés miatt itt hagyta a színházat, a szerepét, a készülő darab próbafolyamatát, és hónapokra határmenti vidéki házukba költözött, addig a kérdéses időszakban – mint utóbb kiderült – betegen, lázasnak érezve magát próbált, s két előadást lejátszott. Ezt követően egyikük se jelezte a színház felé, hogy Csaba beteg, sem azt, hogy kórházba került. S – amint tudomásom szerint a vizsgálóbizottság előtt is megerősítést nyert – a színház és magam folyamatos próbálkozása ellenére sem ő, sem felesége nem vették fel a telefont, A Covid-fertőzöttség bebizonyosodása után színházi kontaktot nem adtak meg. Sajnos több szempontból nagy mértékben veszélyeztették színházi közösségünket. Kollégánk tragikus haláláról is kerülő úton értesültünk, amint sajnos volt felesége, két gyermekének édesanyja, s gyermekei is.