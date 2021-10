Cikkünk folyamatosan frissül.

A zanzibári születésű, Brightonban élő tanzániai író, Abdulrazak Gurnah kapja 2021-ben az irodalmi Nobel-díjat – jelentette be csütörtök délután egy órakor a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A 73 éves, Canterburyben élő író a kenti egyetem irodalom professzora. Angliába 1968-ban érkezett, akkor még tanulmányokat folytatni, azóta él a szigetországban.



Legismertebb regénye az 1994-es Paradicsom, első három regénye pedig azzal foglalkozik különböző aspektusokból, milyen a friss menekültsors Nagy-Britanniában. Andres Olsson, a Nobel Bizottság elnöke Gurnah műveit így jellemezte:

Gurnah a bejelentés szerint a konyhában volt, amikor felhívták a hírrel, hogy ő nyert.

A tanzániai írónak eddig még magyarul nem jelent meg műve. 2020-ban az angol Bloomsbury kiadásában jelent meg Afterlives című regénye, melyért idén a politikai fikciós regényeknek járó Orwell-díjra jelölték.

