Az egri polgármester szerint aljas hazugságokat állít a színigazgató

Az egri közgyűlés csütörtökön megszavazta, hogy mégis a tavaly elhunyt egri színész Kelemen Csaba nevét viselje a Gárdonyi Géza Színház stúdiószínpada – mindezt azután, hogy Blaskó Balázs az egri színház igazgatója elutasította a stúdiószínpad átnevezését. Tiltakozását azzal indokolta, hogy szerinte Kelemen Csaba veszélyeztette kollégáit, mert eltitkolta betegségét és koronavírusosan járt be dolgozni. Mivel a városban közszeretetnek örvendő színész meghalt a vírusfertőzés szövődményeiben, eddig kegyeleti okokból nem mondta el, miért ellenzi, hogy róla nevezzenek el termet a színházban.

Az Index megkérdezte Mirkóczki Ádámot a város polgármesterét, hogy továbbra is úgy gondolja-e, hogy Blaskó alkalmatlanná vált a színház irányítására. A városvezető közölte, hogy aljas hazugságnak tartja Blaskó verzióját, és megerősítette, hogy ragaszkodik a színigazgató leváltásához.

Szerdán meghallgattam a hétfői bizottságin született hangfelvételt, és még most sem múlt el a döbbenetem. Egy vadidegentől sem tűrném, hogy a képviselő-testület száz százalékos támogatásával posztumusz díszpolgárrá választott Kelemen Csabáról így beszéljen. Pláne nem Heves megye legnagyobb kulturális intézményének igazgatója, akinek feladata a kultúra közvetítése, a műveltetés. Azt állítani, hogy Kelemen Csaba, aki nem mellesleg harminc évig volt a színház megbecsült tagja, covidosan ment be próbálni, bizonyíthatatlan, és így aljas hazugság is. A hozzám eljutott információk szerint, a színész maga kérvényezte tavaly október elején, hogy mentesítsék a próbák alól, mivel nem érezte jól magát, és állítólag ezt éppen Blaskó tagadta meg. Kelemen Csaba első pozitív tesztje pedig október közepén jött meg. Blaskó Balázstól azt vártam, hogy a csütörtöki közgyűlésen megköveti Kelemen Csaba özvegyét, családtagjait, a várostól pedig bocsánatot kér, ehhez képest csak megerősítette a hétfőn elhangzottakat, ezzel olyan morális ingoványba süllyedt, amiből nehezen van kiút