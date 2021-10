Pink veri Madonnát, Rihannát, Lady Gagát és Adele-t is a briteknél

Pink a 21. század legtöbbet játszott női előadója Nagy-Britanniában a PPL szerzői jogi csoport közlése szerint. A rangsort a brit rádióállomások és televíziócsatornák zenehasználati és sugárzási adatai alapján állították össze. Pink megelőzte mások mellett Madonnát, Katy Perryt, Rihannát, Lady Gagát és Adele-t – számolt be a BBC News.

Az amerikai Pink, eredeti nevén Alecia Moore a századfordulón adta ki R&B-jellegű debütáló albumát Can’t Take Me Home címmel, melyen olyan slágerré vált dalok szerepeltek, mint a Most Girls, a You Make Me Sick és a There You Go. Később rockosabb, majd kissé poposabb albumokkal jelentkezett. Legnagyobb slágerei között van a Just Give Me A Reason, a Try, a What About Us, a Sober és a Walk Me Home, melyek megjelenésük után hosszú ideig a slágerlisták élén maradtak.

A lista második helyén a négy évtizede a zenei világ meghatározó énekesévé vált Madonna áll. Harmadik helyre Katy Perry került, akinek harmadik, Teenage Dream című lemeze a 2010-es évek egyik legnépszerűbb albuma volt. Rihanna a negyedik, Lady Gaga az ötödik helyen szerepel.

Nagy-Britanniát a ranglistán a 6. helyen lévő Adele és a 9. helyen végző Little Mix képviseli. Adele 2011-ben megjelent második stúdióalbuma minden idők egyik legsikeresebb albuma volt, több mint ötmillió példányban kelt el, mind a Brit Awards, mind a Grammy-díjak átadóján megkapta az év albumának járó elismerést. Bár Adele a világ egyik legtöbb lemezt eladó művésze, eddig csupán három stúdióalbumot adott ki, míg Pink már hetet.

A lista 7. helyén Beyoncé, 8. helyén Kylie Minogue végzett, őket a sorban a Little Mix után Whitney Houston, Taylor Swift, a Sugababes, Kelly Clarkson, Dua Lipa, Ellie Goulding, Christina Aguilera, Diana Ross, Jess Glynne, Rita Ora és Ariana Grande követi.