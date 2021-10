Tagelés: vandalizmus vagy művészet?

Minden graffitiművésznek van egy választott vagy kapott művészneve – a tagelés gyakorlatilag kéretlen autogram, amelyet a writer, vagyis a firkász hagy a falfelületen. A híres, klasszikus értelemben vett festőkhöz hasonlóan a graffitiművészek is tagekkel írják alá a rajzaikat. Tagek azonban rajz nélkül is készülnek, így kijelenthető, hogy a tag tulajdonképpen a művész önreklámozása, gerillakampány, hogy az illető aláírása minél több helyen legyen látható, az alkotó szubkulturális szinten minél ismertebbé váljon. A tag tehát az, amit senki nem kért, a művész önként adja.

– fogalmaz SitganPali, aki Graffiti Suli címmel indított nemrég YouTube-sorozatot.

A szubkultúrában máig él a betyárbecsület fogalma. Egyetlen firkász sem dobja fel a másikat csak azért, mert nem szimpatikus neki vagy rivalizálás van közöttük. Pali szerint a hivatalos szerveknél dolgoztak kifejezetten a tagelők, graffitisek elfogására specializálódott munkatársak.

Egy tagben a laikus számára kevés művészi érték rejlik, egy hozzáértő tagelő művén azonban látszik, hogyan formálja a betűket, hogy fogja a festékeskannát, miként idomítja és húzza a vonalakat; azonnal világossá válik, ki a valódi művész és ki a lázadó szellemű firkász, aki így akar kitűnni a szürkeségből vagy szubkulturális szinten hírnevet szerezni magának.

A tagelést nem igazán lehet elválasztani a graffitiművészettől, ennek ellenére az elmúlt húsz évben egyre több falfestmény készül megrendelésre, mintsem önnön kedvtelésből vagy heccből. Magyarországon a tagelés a kilencvenes években indult hódító útjára, a mozgalom végül a kétezres évek közepén csendesett el. A tag fénykorában alkotó firkászok azóta kinőtték magukat: ma már családapák, üzletemberek, többen grafikai stúdiót vezetnek. Azok a kitartó művészek, akik ma is ezzel foglalkoznak, kimondottan nagy és keresett szakemberek, alkotásaik városi tűzfalak méltó díszei.

– fogalmaz a lelkes amatőr.

2021-ben van lehetőség rá, hogy legális falfelületeken bárki kiélhesse kreatív énjét. SitganPali szerint a legtöbb nagyvárosban vannak kijelölt falak, amelyek akár papíron, akár csak megtűrve, de lehetővé teszik a szabad alkotás élményét. Ilyen például a Filatorigát vagy a kaszásdűlői hangfogó fal is – az előbbi egymillió éve a graffitisek játszótere.

A firkászok előszeretettel hagyják ott a nevüket épületeken, szobrokon, padokokon, aluljárók falain vagy akár a kirakatokon. A falfirkák nemcsak vizuálisan, de morálisan is megkérdőjelezhető alkotások, ezért az eltávolításukra külön iparág épült.

Manapság egyre több eltávolítási technika létezik, de talán még fontosabb, hogy a firkák megelőzésére is van mód. Ameddig a festék nem lép reakcióba a felülettel, a firka mindenféle oldószeres beavatkozás nélkül letakarítható – sajnos ez a ritkább eset. A mélyebb rétegekből magasnyomású berendezéssel távolítható el a festékanyag, míg az üvegről, csempéről vagy fémről – tehát a nem nedvszívó felületekről – általában vegyszerrel mossák le.

– vallja Balázs, aki maga is évekig firkálta a várost, mára azonban felhagyott a rongálással.

– mutat rá egy kopottas vörös monogramra a rothadó falécen. A fiú szerint a legtöbb közterületi taget egész egyszerűen átfestik, nem bajlódnak a vegyszeres megoldással, pláne nem a mészkőre festett firkák esetében. A tisztítókkal leginkább az a tagelő szúr ki, aki fára fest, hiszen a fa beszívja a festéket, így tulajdonképpen lehetetlen letakarítani. A kár legtöbbször csiszolással korrigálható.

Én is azért hagytam fel a tageléssel, mert féltem, hogy a rendőrök kezére kerülök. Az illegális tagelésért pénzbüntetés jár, de úgy emlékszem, akár le is csukhatnak érte. A büntetés a kár mértékétől függ. Évek óta nem tagelek, és már a régi graffitis ismerőseim sem firkálják a falakat. Szerintem manapság egyáltalán nem menő ezt csinálni, nem úgy, mint kamaszkoromban. Ma már a tagekhez néha szöveg is társul. Ha a tag mellé egy idézetet is odafirkálnak, akkor az illető nem lehet teljesen ostoba