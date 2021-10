A kommunista csehszlovák állam, egy szélsőjobbos ifjúsági szervezet és egy nyúlfülű férfi

Október 12. és 14. között rendezik meg a szlovák filmnapokat az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az idei válogatásban három, jelentős díjakkal elismert új szlovák játékfilm révén kaphatunk ízelítőt szomszédunk filmművészetéből.

A programot kedden Martin Šulík A nyúlfülű férfi című filmje nyitja, amelyben egy író kerül alkotói-életközépi válságba. Egy este megcsörren a telefonja, és a hívás események egész láncolatát indítja el, amelyek megzavarják addigi nyugodt világát: barátja öngyilkosságot kísérel meg, barátnője bejelenti, hogy terhes, ráadásul egyik történetének hőse, a saját alteregójaként kreált nyúlfülű ember is megjelenik neki. A film főszerepét a cseh Miroslav Krobot játssza, aki egyebek mellett Tarr Béla A londoni férfi című filmjének Maloinjaként lehet ismerős. Mellette több magyar színészt is felfedezhetünk, többek közt az Európai Filmdíjas, nyitrai születésű Borbély Alexandrát ( Testről és lélekről ), továbbá a rendszerint Prágában játszó Derzsi Rékát és a Budapesten, a Vígszínházban is rendszeresen fellépő Bondor Évát.

A program következő darabja szerdán a Szolgák című, fekete-fehérben forgatott film, Ivan Ostrochovský rendezése. A történet 1980-ban játszódik, a kommunista állam és a csehszlovákiai katolikus egyház összetett viszonyába enged betekintést. A teológiai szeminárium oktatói az iskola felszámolásától tartva azt a hatalmat kiszolgáló intézménnyé formálják. A diákok választás elé kerülnek: a rezsimmel való együttműködés útjára lépnek, vagy vállalják a titkosrendőrségnek és a zaklatásoknak való kiszolgáltatottságot. A film számos fesztiváldíjat nyert, szerepelt Szolnokon is az Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál versenyprogramjában, ahol a harmadik díjat nyerte el.

A fesztivál zárófilmje a Legyen világosság!, amely radikális szervezetek hatása alá került fiatalokról szól egy család történetén keresztül , ahol az apa Németországba jár dolgozni. A karácsonyi hazalátogatásakor tudatosul benne, hogy legidősebb fia, Adam egy félkatonai ifjúsági szervezet tagja lett, és ekként belekeveredett egyik osztálytársa zaklatási ügyébe, illetve meggyilkolásába. Ezért az alakításáért Karlovy Varyban Milan Ondrík elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját, majd Triesztben és Cottbusban is a legjobb filmnek választották az ottani fesztiválokon és Szlovákia ezt a filmet nevezte az Oscar-díjra.