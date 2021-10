Film készült az A-ha együttesről

Zenés dokumentumfilm készült a világhírű norvég poptrióról, az A-ha együttesről. A nyolcvanas évek közepén a Take On Me című dallal berobbant formáció pályafutását bemutató alkotás csütörtöktől látható a hazai mozikban − adta hírül az MTI.

Minden idők legsikeresebb norvég zenei exportcikkének albumai az elmúlt három és fél évtizedben 55 millió példányban keltek el világszerte. Thomas Robsahm rendező filmjének egyik pozitívuma, hogy bemutatja az árnyoldalt, a világhírnévvel megbirkózás nehézségeit, a tagok közötti feszültségeket is.

Az A-hát 1982-ben alapította a gitáros Pal Waaktaar-Savoy, a billentyűs Magne Furuholmen és az énekes Morten Harket. A bemutatkozó album, az 1985-ben megjelent Hunting High and Low tizenegy millió példányban fogyott.

A filmben látható interjúk és a kulisszák mögötti jelenetek segítségével kirajzolódó történet megmutatja, hogy bár az A-ha a mai napig népszerű világszerte, és példakép számos előadó számára, az eltelt évtizedekben is folyamatosan keresi saját hangját, és nem enged elveiből.

Az A-ha ma is aktív és turnézik, Magyarországon 2010-ben, akkor búcsúturnéjuknak gondolt koncertsorozatuk keretében jártak. Tizenegyedik albumuk a hírek szerint jövőre jelenik meg. A zenekar népszerűsége csúcsán, 1987-ben egy James Bond-film címzenéjét is elkészítette.

Az A-ha: A film a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütált Magyarországon, és október 14-től érkezik országszerte a mozikba, a Pannonia Entertainment forgalmazásában.