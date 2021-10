Jön az új Walking Dead sorozat

Az AMC hivatalosan zöld utat adott a Tales of the Wakind Dead című antológiasorozatnak, amely tovább tágítja a csatorna zombis univerzumát – írja a Variety.

Az első, hatrészes évad 2022 nyarán fog megjelenni, és minden epizódban új és már megismert szereplők is fel fognak bukkanni.

A formátum lényege, hogy az egyes epizódok önállóan is megállják a helyüket, és nem kapcsolódnak egybefüggő történetté. A közelmúltban az antológiaformára a Black Mirror című sorozat volt a legnépszerűbb példa.

Ez a széria új hangokat, távlatokat, ötleteket fog bevezetni a Walking Dead világába, olyan történeteket, amelyek mások, mint a már eddig elmondottak

– mondta el Scott M. Gimple, az AMC projektért felelős vezetője.

A Robert Kirkman képregényéből készült sorozat 2010-ben debütált, azóta több spinoff is napvilágot látott, mint például a Fear the Walking Dead vagy a The Walking Dead: World Beyond.