Chris Martin elárulta, mennyi van még hátra a Coldplay számára

Chris Martin, a Coldplay frontembere elárulta, hogy a banda belátható időn belül fel fog oszlani.

Az énekes pénteken az NME-nek azt mondta, hogy

még egészen pontosan három albumot fognak kiadni,

utána pedig feloszlanak.

Nemcsak gondolom, hanem tudom is azt, hogy 12 albumot fogunk készíteni – mondta. A banda kilencedik, Music of the Spheres című albuma pénteken jelent meg.

Chris Martin mindezt egy másik interjúban, az Absolute Radio adásában is megerősítette, bár akkor még kicsit óvatosabban fogalmazott.

Azt hiszem, hogy jön még néhány album, aztán nem csinálunk többet. Ez nem vicc, komolyan gondolom

– mondta akkor, majd ott is kifejtette, hogy valószínűleg 12-nél fognak megállni, de utána is fogják folytatni a turnéikat, és ha lehet, akkor időskorukig koncertezni fognak, ahogy például a Rolling Stones tette.

Chris Martin NME-nek adott interjúban arról is beszélt, hogy több alkalommal is megpróbáltak már egy James Bond filmzenét összehozni az utóbbi húsz évben. Öt különböző filmre is írtak ilyet, de úgy érezték, egyik sem lett elég jó, ezért nem küldték el másnak ezeket.