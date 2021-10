Budapest romokban, a jövő csak Sámánnal elviselhető

Képeslapot kaptunk. Ki küld ma már képeslapot?

Ez olvasható rajta:

Tisztelt Index! Üdvözletünket küldjük a Neo-Budapestről, a Mohai Tamás főszereplésével forgó sci-fi kisfilmünk helyszínéről. Több infó: Odegnál Róbert rendező

A képeslapon egy felturbózott Lada fotója látható, mögötte ködbe burkolózik a Lánchíd. S bár a dátum a bélyegen 2021.10.06, a képeslap a jövő Budapestjét ábrázolja. Egy olyan városét, amelyben nem biztos, hogy élni akarnánk. Vagy szeretnénk. Talán nem is tudnánk.

Kaptunk videót is, és ez már közelebb hozta a jövőt. Vagyis azt, hogy van néhány kortársunk, akinek van némi elképzelése a jövőről, és nem fél attól, hogy meg is mutassa azt. Hasonló próbálkozásuk volt már korábban is, egy rakás díjat nyertek vele – külföldön, főleg Amerikában, a cikk végén A hívó (The Developer) meg is tekinthető –, és most csak annyit tesznek, hogy folytatják azt, amit nem tudnak abbahagyni: alkotnak. Egy filmre álmodott, egyedi, sötét hangulatú világot: a Sámánt.

Ha ezek után valakinek felkeltette volna az érdeklődését ez a film, vagy rettegve gondol arra, milyen világ vár ránk a nem is olyan távoli jövőben, annak van egy jó hírünk. Odegnál Róbert eljött az Index podcast stúdiójába, és az arútluK vendégeként mindent elmond arról, hogy mi is ez a Sámán-projekt. Elegendő kattintani a lejátszó gombjára, és a beszélgetés meghallgatható.

Odegnál Róbert a filmről azt mondja, hogy főhőse, Lencse egy különleges képességű látnok, aki egy veszélyes, mérgező drog segítségével képes a jövőből és a múltból képeket előhívni, és ezeket fotópapírba tudja égetni. A drog már annyira kikezdte szervezetét, hogy csak árnyéka önmagának, így jóslatai is egyre bizonytalanabbak. Egy magánnyomozó felbéreli őt és az ex-barátnőjét, hogy találjanak meg egy eltűnt lányt. Lencse látomásai Új-Budapest végtelen útvesztőibe vezetik őket, ahol nem egészen azt találják, amire számítottak.

A Sámán univerzumával kapcsolatban nem hagy kétséget arról, mi vár ránk:

járványok szabdalta és multik által uralt univerzuma nagymértékben hasonlít arra, amiben most élünk. Mindnyájan tapasztaljuk, hogy az elmúlt években mennyire rossz irányba halad a világ. A kisfilm története erre a szomorú folyamatra reflektál.

A forgatás budapesti helyszíneken, illetve green-screen stúdióban zajlik majd, a jelenetekhez építettek makettet is, vagyis nem mindent bíznak a CGI-ra, vagyis a számítógép vezérelte látvány megteremtésére. Kreáltak miniatűr toronyházakat, futurisztikus utcaképeket, modelleztek régi Ladát új formára. De a folyamat következő, az Index olvasóinak összeállított kisfilmben pontosan követhető.

SÁMÁN werk

Ide kattintva pedig megtekinthető díjnyertes film, A hívó. Az élményért, különösen a látványvilág átéléséért javasoljuk, hogy a függönyt húzzák össze, a redőnyt engedjék le, lámpa elolt, és kezdődhet a vetítés:

Ha még több információ érdekli a Sámán-projektről, az alábbi linken az is megtudható, hogy kikből áll a Blue Duck Arts csapata, s hogy mire vágynak, mit szeretnének elérni.

