Megvan a dátum, mikor láthatjuk Robert Pattinsont Batmanként

Megérkezett a The Batman új előzetese, a címszerepet az Alkonyat-filmekből ismert Robert Pattinson alakítja. A Matt Reeves rendezésében készült DC-filmnek már voltak rövidebb előzetesei, azonban a hivatalos előzetest csak néhány órája töltötték fel.

A rendező noir stílusban mutatja be a szuperhős kezdeti éveit. A film forgatása egy évig tartott, és március közepén fejeződött be. A forgatás egy ideig szünetelt is, ugyanis a főszereplő 2020 őszén megfertőződött koronavírussal.

A filmben Robert Pattinson mellett szerepet kapott még többek között Colin Farrell, Zoë Kravitz, James Gordon szerepét pedig a Westworld című sorozatból ismert Jeffrey Wright formálja meg.

A címszerepet játszó Robert Pattinson a trailer megjelenése után Instagram-oldalán Zoë Kravitz színésznővel osztott meg képet. A színésznő A Macskanő című filmből sokak számára már ismerős lehet. A kommentekből ítélve a rajongók már nagyon várják március 4-ét, hiszen a film a tervek szerint akkor kerül a mozivásznakra.